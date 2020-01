Oggetto: Approvazione Statuto e Prossime Attività del CIRCOLO Identità Lucana

Domani venerdì 24 gennaio 2020, alle ore 19,00, presso la Sede di viale Dante 38, avrà luogo

la riunione per la lettura, la discussione, l’approvazione dello Statuto del “CIRCOLO IDENTITÀ

LUCANA”

Presiede: Filippo Margiotta

Relaziona: Franco Tosi

Subito dopo, V. Belmonte illustrerà l’eventuale iniziativa che il Circolo porrà in essere tramite

un REFERENDUM abrogativo per “sostituire” il nome di Basilicata con quello di LUCANIA quale

nuovo nome della Regione.