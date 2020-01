Pubblicato sul sito www.prolocoilportale.it il bando di concorso del Premio Nazionale di Poesia Giulio Stolfi. A comunicarlo in una nota la Presidente della Pro Loco Circolo Culturale “Il Portale” di Pignola, Loredana Albano. “Il Premio, che quest’anno giunge alla sua XIV edizione, è stato istituito per onorare e ricordare una personalità di alto profilo, punto di riferimento nel vasto panorama giuridico, letterario e poetico regionale e nazionale quale Giulio Stolfi”.

Il concorso, per il terzo anno istituisce anche una nuova sezione: GIOVANE POESIA; aperta alla partecipazione di scrittori e poeti residenti sul territorio nazionale che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Sul sito è possibile scaricare il bando e la scheda di partecipazione gratuita. La scadenza è fissata al 30.06.2020

Bando di Concorso Premio Nazionale di Poesia “GIULIO

STOLFI”

XIV Edizione 2020

L’associazione culturale Pro Loco-Circolo Culturale “IL PORTALE” di Pignola, indice la XIII

edizione del Concorso Nazionale di Poesia intitolato alla memoria di “Giulio Stolfi” illustre

Magistrato, Poeta e Scrittore.

Art. 1

Il premio si inserisce all’interno di una multiforme e variegata attività del sodalizio volta a promuovere

la cultura della Basilicata valorizzandone l’identità, i beni, le risorse. Vuole altresì onorare e ricordare

una personalità di alto profilo, punto di riferimento nel vasto panorama giuridico, letterario e poetico

regionale e nazionale: Giulio Stolfi.

Art. 2

Il concorso è aperto alla partecipazione, senza limiti di età, di scrittori e poeti residenti sul territorio

nazionale. Ogni partecipante concorre allegando alla scheda di adesione TRE POESIE, ciascuna in

nove copie (non manoscritte), per un massimo di 40 (quaranta) versi. Le poesie, a tema libero, devono

essere redatte esclusivamente in lingua italiana, inedite e non vincitrici di altri premi e concorsi

letterari.

Art.3

Viene istituita, la III° edizione, della sezione per la GIOVANE POESIA aperta alla partecipazione di

scrittori e poeti residenti sul territorio nazionale che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età,

alla data di scadenza del presente bando.

Si concorre allegando alla scheda di adesione DUE POESIE in nove copie (non manoscritte), per un

massimo di 20 (venti) versi. Le poesie, a tema libero, devono essere redatte esclusivamente in lingua

italiana, inedite e non vincitrici di altri premi e concorsi letterari.

Art. 4

Ogni Autore deve compilare la scheda di adesione, annessa al presente bando, in ogni sua parte con

allegate le poesie concorrenti secondo quanto indicato all’articolo 2 o 3. Sul verso di una delle copie

dovranno essere riportati i dati identificativi dei partecipanti, compresa la data di nascita, e tutti i

riferimenti di contatto (indirizzo, recapiti telefonici e e-mail). Ogni Autore dovrà inoltre allegare, la

seguente dichiarazione controfirmata:

Dichiaro di essere l’autore delle allegate TRE – DUE poesie partecipanti al premio “Giulio Stolfi”

2020:

1._____________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________

Data _____________________________________Firma

Autografata______________________________

È possibile inviare le proprie opere a partire dal 01/02/2020 e fino al 30/06/2020 alla Pro Loco

Circolo Culturale “IL PORTALE”, Via Garibaldi n.1, 85010 Pignola (PZ) a mano o per posta

ordinaria (per la quale farà fede il timbro postale) o tramite PEC alla email

circoloculturaleilportale@pec.basilicatanet.it (tutti i documenti devono essere inviati in un unico file

nel formato PDF).

Non possono partecipare gli autori vincitori del primo premio delle ultime tre edizioni del premio

stesso (2017-2018-2019) e i signori membri della Giuria (in una delle tre ultime edizioni) di cui

all’art.9 del presente bando.

Art. 5

Gli elaborati verranno valutati da una Giuria di esperti, che, in modo insindacabile e inappellabile,

stilerà una lista di merito di non più di dieci (non graduati) tra i quali indicherà i tre vincitori del

Premio e il primo vincitore per la sezione GIOVANE POESIA. A discrezione della Giuria possono

essere assegnate Menzioni Speciali e d’Onore.

Art. 6

I vincitori e coloro i quali riceveranno eventuali Menzioni, debitamente informati dell’esito del

concorso, saranno invitati alla Cerimonia di Premiazione che si terrà nel mese di ottobre corrente anno.

La presenza dei Vincitori è obbligatoria pena la non assegnazione del premio stesso. A tutti i

partecipanti al Concorso Nazionale di Poesia intitolato alla memoria di “Giulio Stolfi” sarà inviato il

programma dettagliato della manifestazione. I risultati definitivi saranno resi pubblici attraverso il sito

web ufficiale della Pro Loco.

Art. 7

I premi in denaro, saranno così assegnati:

⦁ 1° classificato € 800,00

⦁ 2° classificato € 400,00

⦁ 3° classificato € 300,00

Sezione GIOVANE POESIA

⦁ 1° classificato Buono del valore di 150,00 euro da spendere in libri, ebook, audiolibri

In caso di ex-aequo i premi saranno divisi a metà.

Art. 8

La Pro Loco Circolo Culturale “IL PORTALE” di Pignola, promotrice del Concorso Nazionale di

Poesia intitolato alla memoria di “Giulio Stolfi”, si riserva la facoltà di pubblicare e divulgare a

discrezione gli elaborati pervenuti, che comunque non saranno restituiti. I dati personali dei

concorrenti saranno tutelati a norma del Codice per la protezione dei dati personali, di cui al d. lgs. 30

giugno 2003, n. 196.

Art. 9

La partecipazione al Concorso Nazionale di Poesia intitolato alla memoria di “Giulio Stolfi” è gratuita,

non dà diritto ad alcun rimborso spese, né a compensi per diritti d’autore relativi a qualsiasi

pubblicazione ed implica la integrale accettazione del presente bando.

Art. 10

La Giuria, presieduta dal critico e scrittore Luigi Reina (professore emerito dell’Università di

Salerno), è composta da:

⦁ Andriuoli Elio, scrittore e critico

⦁ Basso Anna Maria, poeta e scrittrice

⦁ D’Andrea Giampaolo, storico e scrittore

⦁ Ferretti Vincenzo, scrittore

⦁ Monda Andrea, critico

⦁ Padula Zaza Rachele, poeta e drammaturga

⦁ Salvia Rosa Maria, poeta

⦁ Santoro Mario, critico e scrittore

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Premio Nazionale di Poesia “GIULIO STOLFI”

XIV edizione anno 2020

Il/La

sottoscritto/a__________________________________________________________

_______

nato/a a______________________________________

il__________________________________

residente a________________________________ CAP___________

Via____________________

Tel._______________________________________Cell.

__________________________________

email_________________________________________________________________

__________

DICHIARA

– di aderire al Premio Nazionale di Poesia “GIULIO STOLFI”, XIV Edizione anno

2020, accettando

le norme del relativo Regolamento.

– di essere l’autore delle seguenti poesie in lingua italiana, inedite e non vincitrici di

altri premi:

1. Titolo

____________________________________________________________________

2.

Titolo________________________________________________________________

_____

3.

Titolo________________________________________________________________

_____

Firma

________________________

