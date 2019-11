Angelica Muscillo e compagne però non si arrendono nè si lasciano demoralizzare e sono intenzionate a proseguire il cammino stagionale con determinazione a la consueta grinta che ha contraddistinto questo avvio di stagione.

” La gara di domani contro la prima in classifica è altamente probante per noi – dichiara l’head coach Telesca – , il Terlizzi è una squadra completa in ogni reparto e con una posizione in classifica meritata attraverso il bel gioco. Noi cercheremo di metterli in difficoltà rischiando qualcosa in più nei fondamentali, fino ad ora – conclude Telesca – posso ritenermi soddisfatto delle prestazioni tenendo conto di tutte le difficoltà che abbiamo“.

L’appuntamento per tutti i tifosi ed appassionati è per sabato 16 novembre presso la Palestra Caizzo di Potenza con prima battuta fissata per le ore 18:00, dirigono la gara i signori Pugliese e Angiulli.

Osserverà il turno di riposo la P2M En&Gas Potenza nella terza giornata del Campionato di Serie C maschile organizzato dalla Fipav Puglia, per i ragazzi guidati in panchina da coach Michele Miglionico e dal dirigente Vincenzo Pacilio arriva una settimana in più di riposo utile a ritrovare le forze e a cercare di recuperare qualche infortunato. Prossimo impegno per la formazione maschile sarà per la quarta giornata, nuovamente in trasferta, sabato 23 novembre a Triggiano contro il Trivianum.

Scenderà in campo sabato 16 novembre la formazione Toge Volley PM Potenza nel Campionato di Serie D femminile organizzato dalla Fipav Basilicata, seconda stagione per il roster guidato in panchina dalle sorelle Annaluce e Concetta Ostuni che esordiranno alle ore 18:00 al Palazzetto dello Sport di Sapri in casa della Scuola Pallavolo Lagonegro 1978, arbitreranno l’incontro i signori Dambrosio e Bia.