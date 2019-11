Prosegue l’azione di Acquedotto Lucano di ottimizzazione e

miglioramento nella gestione della risorsa idrica sul territorio. Nei giorni scorsi, è stato, infatti

approvato il progetto esecutivo relativo al “Ripristino della funzionalità del serbatoio di San Nicola

di Melfi e del relativo schema di adduzione, sistemazione delle reti idriche a servizio degli abitati di

Montemilone e Palazzo San Gervasio” che prevede un finanziamento con fondi nazionali per un

importo pari ad € 1.275.000,00.

Si tratta del primo stralcio del più ampio intervento relativo ai “Lavori di potenziamento ed

ottimizzazione delle opere di alimentazione alternativa dello Schema Vulture servito

dall’Acquedotto del Sele-Calore, alla luce dei nuovi fabbisogni civili, agricoli ed industriali” per il

quale con DGR n. 1117/2015 la Regione Basilicata, nell’ambito della riprogrammazione degli FSC

2007-2013 e FAS 2000-2006, ha individuando Acquedotto Lucano quale soggetto attuatore e che,

non avendo trovato nel tempo copertura finanziaria nei bilanci regionali, grazie al supporto del

Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, è rientrato tra le opere meritevoli di

finanziamento nel Piano degli Invasi, approvato con DPCM del 17 aprile 2019. L’intervento, grazie

alle proficue interlocuzioni intercorse con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato

suddiviso in tre lotti funzionali per un importo totale di 4 M€.

“Si tratta di un progetto di particolare importanza – afferma Giandomenico Marchese,

amministratore unico di Acquedotto Lucano – che permetterà, attraverso il potenziamento del

sistema di adduzione e delle reti idriche negli abitati interessati una migliore gestione del flusso

idrico e l’ottimizzazione delle risorse disponibili a beneficio della comunità. L’intervento consentirà

il funzionamento ottimale del nodo idraulico di San Nicola di Melfi alla luce dei nuovi fabbisogni

idrici per le utenze civili, agricole ed industriali dell’area e del mutato bilancio idrico dello schema

Vulture. Ancora una volta – prosegue Marchese – si è rivelata fondamentale la collaborazione e

l’attenzione verso le problematiche del territorio inerenti la gestione del servizio idrico integrato

della pubblica amministrazione a vario titolo coinvolta e la condivisione di soluzioni che

consentiranno al gestore di assicurare con continuità la distribuzione della risorsa idrica e superare i

deficit strutturali delle reti e degli impianti delle zone interessate, rispondendo all’obiettivo di

offrire agli utenti una prestazione quanto più efficiente e minimizzare i disagi che possono

verificarsi nella gestione del territorio”.