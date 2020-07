cineasti, sarà anche definita dal rispetto di tutte le normative anti covid.

L’incontro, al quale parteciperanno anche i 5 Sindaci dei Comuni di cui sopra, sarà l’occasione per

presentarti i nostri filmmaker italiani e stranieri che fanno parte del nostro Campus, il programma

dettagliato delle nostre attività, e il Cartellone completo dei film che verranno proiettati e che vedremo

in 5 Piazze lucane. APPUNTAMENTO

Ore 11.00

Martedì, 28 luglio

“Palazzo della Cultura”

Via Cesare Battisti, 1,

raduno internazionale di giovani filmmaker, che per il Diciottesimo anno consecutivo, si svolgerà nellanostra terra, per 5 settimane. In particolare, la Carovana del Cinema itinerante, si fermerà, una settimanain Nova Siri, una in Sant’Angelo Le Fratte, una in Satriano, una in Trecchina e una in Craco.