Non sussistono elementi di criticità in Basilicata in relazione alla presenza nelle strutture di accoglienza dei migranti positivi asintomatici arrivati nella regione lo scorso 15 luglio, con test sierologico negativo. La situazione sanitaria è attentamente monitorata e le strutture che ospitano i migranti nelle province di Potenza e di Matera continuano ad essere controllate, su disposizione dei Prefetti, con una vigilanza fissa per l’intero arco della giornata.

Questa mattina è stato dato avvio al graduale trasferimento dei migranti positivi in strutture sanitarie fuori dalla regione. Il primo spostamento ha riguardato 11 migranti da Potenza.

