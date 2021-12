Primi riscontri incoraggianti da parte del Prefetto Michele Campanaro: operatori e cittadini hanno dimostrato un apprezzabile senso di responsabilità

Sono partiti dalle prime ore di ieri, 6 dicembre, i controlli sulle nuove misure governative anticovid attraverso i dispositivi interforze di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie locali previsti dal piano provinciale approvatonella giornata del 3 dicembre scorso dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro.

Le nuove misure prevedono l’istituzione del Green Pass rafforzato che, anche in zona bianca, sino al 15 gennaio prossimo, vale solo per coloro che sono vaccinati o guariti, consentendo l’accesso a spettacoli, discoteche, eventi sportivi, ristorazione al chiuso ecerimonie pubbliche. L’obbligo di Green Pass ordinario è stato, inoltre, esteso ad altri settori e, in particolare, ai servizi di trasporto ferroviario regionale ed interregionale ed ai servizi di trasporto pubblico locale.

Sono 200 circa gli operatori delle Forze di polizia e delle Polizie locali impegnati giornalmente da ieri per verificare, anche a campione, il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni verdi, in particolare, nei settori della ristorazione al chiuso, degli spettacoli, degli eventi sportivi e del trasporto pubblico locale.

“Abbiamo avviato un dispositivo molto articolato – ha dichiarato il Prefetto Michele Campanaro – che tiene conto anche del fatto che ci avviciniamo alle festività natalizie, con un prevedibile aumento di presenze negli spazi pubblici e nei locali. Per questo motivo, abbiamo previsto che i controlli non riguardano solo la verifica del rispetto dell’obbligo del possesso del Green Pass, incluso il nuovo certificato verde rafforzato, ma anche l’uso di mascherina e rispetto del distanziamento, specie nei luoghi della movida cittadina”.

I riscontri dei controlli disposti nel primo giorno di entrata in vigore delle nuove misure governative dicono che gli operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale del capoluogo di regione hanno controllato complessivamente le certificazioni verdi di 956 persone, sanzionandone 7; 24 sanzioni sono state applicate per inosservanza nell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Inoltre, le attività e gli esercizi controllati sono stati 179, con 6 sanzioni comminate. Report giornalieri e settimanali sugli esiti dei controlli saranno, da oggi, pubblicatiquotidianamente sul sito istituzionale della Prefettura.

“Leggo nei primi dati trasmessi oggi dalle Forze di Polizia un apprezzabile senso di responsabilità con cui operatori e cittadini di questa provincia hanno risposto alle nuove misure messe in campo dal Governo. Sono convinto che sarà così anche nei prossimi giorni, nei quali i dispositivi di controllo programmati continueranno con la stessa efficacia – ha dichiarato il Prefetto Campanaro – Ringrazio, inoltre, il Presidente della Camera di Commercio di Basilicata che ha risposto prontamente al mio invito fatto nei giorni scorsi, partendo con una campagna di sensibilizzazione nei confronti di operatori economici ed esercenti di pubblici esercizi; è in corso la diffusione capillare di locandine e vetrofanie che aiutano tutti a comprendere e rispettare le nuove misure anticovid in vigore da ieri”.

E’, infine, stata fissata nella mattinata di giovedì 9 dicembre prossimo una nuova seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per il monitoraggio delle misure di contenimento del contagio previste dal piano provinciale prefettizio.

