APPROFONDIMENTI DEL 6 GENNAIO 2020

POTENZA E PICERNO, IL PUNTO

Le lucane di Lega Pro Potenza e Picerno, lo ricordiamo, scenderanno in campo nel prossimo fine settimana rispettivamente contro Ternana e Rieti. Il Picerno anticiperà sabato 11 gennaio contro i laziali. Intanto le due lucane lavorano sul mercato. In casa Potenza sembrava fatta per l’arrivo del portiere Michele Cefolini, classe ’99 e di proprietà della Fiorentina. Sull’operazione c’è da registrare un brusco stop. E’ stato vicinissimo anche il centrocampista Bucolo, in uscita dal Catania, ed ufficializzato nelle scorse ore dalla Sicula Leonzio. Possibile la cessione dell’attaccante Vuletich, c’è interessamento del Foggia in Serie D.

Deve rinforzarsi il Picerno che ha l’obiettivo in questo nuovo anno della permanenza in Serie C. Il club melandrino ha comunicato che il difensore Tommaso Squillace è un nuovo calciatore rossoblu. Classe 1989, calabrese ed originario di Reggio Calabria. Squillace ha collezionato ad oggi 242 presenze in Serie C. Ha vestito le maglie di Ravenna, Pro Vercelli, Pavia, Catanzaro, Fondi e nelle ultime tre stagioni con la Sicula Leonzio.

La società sta lavorando in entrata – ha dichiarato il dg Mitro al sito ufficiale – stiamo cercando sul mercato giocatori che hanno diversi campionati di C alle spalle e stiamo valutando profili importanti per rinforzare la rosa. Valuteremo quasi sono i giocatori in uscite delle altre squadre e sicuramente non prenderemo scommesse.”