Sono rinviate tutte le gare della Serie C del prossimo week-end per la questione defiscalizzazione, insomma nessun passo indietro del Presidente Ghirelli.

Ecco le dichiarazioni del massimo dirigente del massimo dirigente della Serie C: “L’incontro tra il ministro Gualtieri e il presidente Gravina è stato istituzionalmente corretto. Ringrazio sentitamente il Ministro per l’attenzione riservata alla Lega Pro e la disponibilità al dialogo dimostrata. Così come ringrazio il presidente Gravina. L’incontro è stato positivo perché ha consentito di delineare cosa serva ai nostri club e sono emersi interessanti spunti di riflessione. Quello che ci interessa è che i club di Lega Pro arrivino alla sostenibilità economica-finanziaria. Abbiamo però la necessità di atti tangibili e concreti, di passare dalle analisi ai provvedimenti. Noi sappiamo di compiere un atto importante, domenica non si gioca. Di ciò ho informato il consiglio direttivo”.

POTENZA

Il Potenza avrebbe dovuto affrontare la Casertana in trasferta. I rossoblu così avranno modo di svuotare l’infermeria: il brasiliano Emerson uscito verso la fine del primo tempo della gara contro la Paganese pare abbia avuto un risentimento ad un polpaccio e con lo sciopero confermato il calciatore sarà messo in sesto dallo staff tecnico rossoblu per inizio 2020.

PICERNO

La società melandrina, attraverso una nota ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di allenatore in seconda il sig. Nicola Tramutola e dall’incarico di collaboratore tecnico il sig. Felice Ragone. La società – continua la nota – ringrazia i due professionisti per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune professionali.

SERIE D

Devono tornare a fare punti le lucane di Serie D. Francavilla e Grumentum alle prese con due match salvezza: i sinnici saranno di scena sul difficile campo del Nardò. Squadra di Foglia Manzillo in forte ripresa e reduce dalla vittoria di Agropoli. Il Grumentum, invece tra le mura amiche contro l’Agropoli, fanalino di coda del torneo. I lucani dovranno fare a meno di Carrieri e Agresta, entrambi fermati dal Giudice Sportivo. Intanto la società di patron Petraglia ha ufficializzato le firme dei calciatori Francesco Esposito, attaccante classe 1997 e Carmine De Stefano, esterno offensivo classe 1992 già in Basilicata con le maglie di Potenza, Vultur Rionero e Rotonda in Serie D.

PROGRAMMA GARE

SERIE D – GIRONE H

17a Giornata – 22 dicembre 2019

CERIGNOLA – NOCERINA

BITONTO – ALTAMURA

BRINDISI – FASANO

FOGGIA – GLADIATOR

CASARANO – GRAVINA

ANDRIA – TARANTO

GRUMENTUM – AGROPOLI

NARDO’ – FRANCAVILLA

SORRENTO – GELBISON

CAMPIONATI REGIONALI

PROMOZIONE LUCANA

16a Giornata – 22 dicembre 2019

AVIGLIANO – MARMO PLATANO

BANZI – MARCONIA

OPPIDO – SAN CATALDO

PATERNICUM – A.MONTALBANO

RAF VEJANUM – A.RAPONE

SANTARCANGIOLESE – O.VENOSA

S.LAVELLO – TITO

VIRIBUS PZ – MIGLIONICO