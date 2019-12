Al via il progetto Cartoline dalla Città dei Sassi

Il progetto Cartoline dalla Città dei Sassi – II Edizione, finanziato dalla Regione Basilicata nel quadro dei contributi agli eventi organizzati nell’anno in corso dalle pro loco lucane previsti dalla L.R. n. 7/2008, è il frutto dell’impegno della Pro Loco di Matera sempre attenta alla promozione del territorio.

Cinque i soggetti selezionati dall’archivio fotografico di Luca Petruzzellis, vice presidente Pro Loco, per far conoscere altrettanti aspetti poco conosciuti del Parco Naturale della Murgia Materana ai molti turisti che affollano i Sassi di Matera: si va dai due centri visita al patrimonio paesaggistico e naturalistico della piccola e suggestiva area protetta lucana.

Le quattromila cartoline a colori prodotte, rimarranno in gran parte nelle disponibilità della Pro loco che le distribuirà gratuitamente a cittadini e turisti, nel corso di propri eventi e manifestazioni, allo scopo di diffondere e stimolare una maggiore conoscenza e frequentazione del territorio materano; le altre saranno divise tra Società Geografica Italiana (per far parte del monumentale archivio fotografico della società che conta circa 400 mila documenti fotografici), e comune di Matera, partner del progetto.

La Pro Loco di Matera sostiene il Progetto Cartoline nell’ambito della sua attività istituzionale, consapevole del ruolo fondamentale che l’immagine fotografica ha nella promozione e sviluppo del territorio.