In un messaggio inviato a Ivana Pipponzi, Consigliera regionale di Parità, l’assessore alle

Attività produttive con delega al Lavoro Francesco Cupparo, scusandosi per non poter

partecipare alla conferenza stampa di oggi a causa di altri impegni istituzionali, afferma

che “il rapporto presentato sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle

lavoratrici madri e dei lavoratori padri richiede grande attenzione istituzionale”.

“La motivazione principale delle donne lavoratrici, che durante la fase più acuta di

emergenza sanitaria sono state una risorsa fondamentale per le famiglie – aggiunge –

risiede nella difficoltà di conciliare l’occupazione lavorativa con le esigenze di cura dei figli

e della famiglia. In attesa di conoscere nei dettagli il Family Act presentato dal ministro per

le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti anche in questo caso sono le Regioni che

devono colmare insufficienze e inadeguatezza di interventi nazionali. Proprio come ha

fatto la Regione Basilicata con “Valore donna 2020 – voucher per la conciliazione”, che

abbiamo deciso di prorogare sino al 31.12.2021 inteso come termine per la conclusione

delle attività e termine ultimo di ammissibilità delle spese”.

Nel sottolineare che l’avviso pubblico, finanziato con 1.500.000 euro del Po Fse, è

finalizzato attraverso un contributo economico (2.500 euro) a favorire la permanenza al

lavoro delle donne in ragione dei problemi derivanti dai ruoli di cura da esse svolti

all’interno della famiglia, Cupparo aggiunge che “con la proroga abbiamo inteso consentire

alle 631 destinatarie del voucher di poter beneficiare dei servizi previsti dall’Avviso

pubblico (art. 7) in larga parte non attivabili a causa delle restrizioni imposte

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Nello specifico – spiega l’assessore Cupparo – tra i servizi che possono essere acquistati

dalle destinatarie del voucher di conciliazione e ripresi dopo il lockdown vi sono quelli di

assistenza, cura e accompagnamento alla prima infanzia (fascia 0-5 anni) oltre ai servizi di

pre-scuola e dopo scuola, supporto allo studio, servizio mensa, accesso a centri ricreativi

diurni e centri estivi per l’infanzia (6-14 anni) e per i disabili che, di fatto, non possono

essere fruiti”.

L’assessore inoltre sostiene che “nel Programma operativo Fse Basilicata 2014-2020 –

Asse I “Creare e mantenere l’occupazione” ci sono importanti azioni da attivare per

rendere sempre più effettiva per le donne la conciliazione della vita professionale con la

vita familiare. Contiamo di individuare e finanziare azioni e misure specifiche per rendere

sempre più effettivo il principio di uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso

l’accesso all’occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita

professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso

lavoro o un lavoro di pari valore”.

