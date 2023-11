Comunicato Stampa – Celi (Democrazia Cristiana con Rotondi – Basilicata): «Non convincono i dati sulla parità di genere in Basilicata. Il centrodestra lavorerà per invertire il trend»

«Dal rapporto WeWorld si evince come la Basilicata debba lavorare ancora molto per la parità di genere. Le donne, purtroppo, risultano essere quasi invisibili soprattutto in alcuni contesti come quelli politici, istituzionali e direzionali. I dati, infatti, collocano la Basilicata come ultima regione italiana per capacità di includere le donne nella società. In terra lucana il tasso di occupazione femminile è pari al 39% e meno di una donna su due in età da lavoro partecipa al mercato del lavoro e ha un suo reddito, determinando così una differenza tra il tasso di occupazione femminile e maschile del 25% contro una media italiana del 17,7%. È ora di invertire questo trend, non si può più aspettare». È quanto afferma Carmen Celi, coordinatrice Democrazia Cristiana con Rotondi di Basilicata.

«Dobbiamo necessariamente lavorare per avviare definitivamenteun cambiamento culturale, stimolando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro per una società più ricca, più equa e più competitiva, contrastando allo stesso tempo i fenomeni di povertà individuale e dei nuclei familiari. Senza il coinvolgimento serio e costante delle donne in determinati ruoli, la Basilicata non avrà un futuro roseo, ma anzi velocizzerà un percorso di declino con effetti disastrosi sulla comunità», continua Celi.

«Ricordiamo che l’Agenda per lo sviluppo sostenibile dell’Onu prevede che entro il 2030 si realizzi l’attuazione delle parità di genere con il 50% delle donne in tutti i luoghi decisionali, motivo per cui sono certa che il centrodestra lucano sarà protagonista di questa nuova fase e adotterà delle scelte determinanti per capovolgere l’attuale situazione. Parliamo di una nuova era dove le donne lucane sapranno incidere nella vita politica, sociale, economica di un territorio che ha ancora tanto da dire e da dare. Noi di Democrazia Cristiana con Rotondi di Basilicata lavoreremofortemente in questa direzione per una priorità non più procrastinabile», conclude Carmen Celi, coordinatrice Democrazia Cristiana con Rotondi di Basilicata.

