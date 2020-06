Ai, la raccomandazione di operare su di un vero e proprio banco di prova insieme alle imprese. Il rispetto di modalità operative e la linearità sull’incarico intrapreso rappresentano la strada maestra per chiudere i lavori qualificando l’attività prestata.

Fondamentale – conclude D’Onofrio – è il rapporto tra il tecnico e l’utente finale, decisivo per un lavoro di qualità. La scelta prioritaria è su base fiduciaria, senza lasciarsi ammaliare da chi è estraneo al territorio. Come si può riconoscere un professionista serio? Dall’accuratezza del sopralluogo alla fase progettuale del quale è responsabile, che tenga conto dei costi, non da ultimo, fornendo le giuste indicazioni al contribuente. Diffidare assolutamente di ribassi esagerati. E’ l’unico modo per evitare danni o spiacevoli intoppi in fase esecutiva, nel contempo, avere minori costi di realizzazione“.