Da avvisi e bandi Sviluppo Basilicata 700.000 euro di contributi

Cupparo: l’antidoto più efficace alla crisi è dare risposte ad imprese

“Nella sola giornata di ieri sono stati erogati oltre 700.000 euro di contributi alle imprese che hanno partecipato ad Avvisi e Bandi regionali gestiti da Sviluppo Basilicata”. A darne notizia l’assessore regionale alle Attività produttive Francesco Cupparo e l’amministratrice di Sviluppo Basilicata Gabriella Megale per i quali “è un segnale del determinato lavoro a supporto delle imprese e del territorio che la Regione, insieme con la sua società in-house Sviluppo Basilicata, continua a svolgere nonostante le difficili condizioni”.

Nel riconoscere “l’impegno dell’amministratrice Megale e di tutto lo staff di Sviluppo Basilicata, in una fase particolarmente complicata per tutti”, l’assessore sottolinea che “grazie all’atteggiamento di cooperazione istituzionale, la Regione conferma il suo impegno al fianco degli imprenditori in questo momento così avverso”.

“Per questo motivo – continua Cupparo – si è incrementano il numero di riunioni dello staff Sviluppo Basilicata al fine di permettere di sbloccare il maggior numero di erogazioni alle imprese e si è attivato lo smart working che ha permesso di non interrompere le attività istruttorie, proprio con l’obiettivo di fornire risposte e sostegno alle imprese sui diversi e numerosi Avvisi in fase di gestione, e che ha complessivamente ha fatto registrare un innalzamento del livello di efficienza delle risorse della società”.

“Continueremo così e non ci arrenderemo alle difficoltà perché mai come in questo momento le imprese ed il tessuto economico lucano hanno bisogno della nostra vicinanza e del nostro sostegno. L’antidoto più efficace alla crisi – conclude Cupparo – è dare risposte alle imprese”.

