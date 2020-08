Avevamo immaginato di riuscire a garantire un’estate con maggiore acqua nelle abitazioni dei

Muresi ed in parte ci siamo riusciti, ma purtroppo, mai come questa volta le criticità presenti sul

territorio sono diventate molto più chiare. E’ doveroso per me spiegare la situazione ai miei

concittadini che ho richiamato all’attenzione con un’ordinanza sindacale relativamente all’utilizzo

dell’oro blu in maniera parsimonioso, così come faccio presente alle S.V. Ill.me raccontandovi di

una Città in costante difficoltà.

Negli anni passati, le nostri fonti d’acqua ci garantivano poche ore la mattina per poi gestire il

resto della giornata alla meglio, mentre quest’anno ci hanno abbandonato totalmente a causa

delle poche piogge e delle mancate nevicate. Insomma, le nostre sorgenti sono completamente a

secco. Questo dato deve seriamente farci riflettere per l’imminente futuro.

L’attivazione del nuovo pozzo di emungimento in zona Malta ci ha letteralmente salvati da una

siccità conclamata, in quanto, senza quel pozzo non avremmo avuto una goccia di acqua in

questa estate 2020. Il tema vero è che il nuovo pozzo, che doveva essere una risorsa in aggiunta

alle nostre sorgenti, ha dovuto sopperire all’evidente siccità delle fonti.

Intanto, l’aumento della pressione ha causato inevitabilmente numerose rotture alla nostra

vecchia infrastruttura idrica che proprio non regge il forte getto d’acqua. A tutto questo, si

aggiunge un male da combattere, ovvero l’acqua pubblica che viene utilizzata e “sprecata” per

irrigare campi, orti, vivai ed in alcuni casi anche riempire piscine ed ecco la natura della mia

ultima ordinanza contro lo spreco di un bene pubblico così prezioso. Molto probabilmente

parliamo di allacci abusivi, un enorme danno alla stessa Comunità e alla già precaria situazione

idrica. E’ di vitale importanza che l’Ente gestore si coordini con le autorità competenti per

estirpare questo grande problema.

Nonostante quanto detto e tutti gli sforzi fatti fino ad ora, sono ancora troppe le cose che proprio

non funzionano da parte del gestore e faccio riferimento agli interventi sui guasti, dove è

necessaria celerità e maggiore impegno da parte di chi interviene e se necessario, bisogna lavorare

anche h 24: parliamo di un bene primario che non può mancare nelle abitazioni per giorni ed in

molti casi, ancora più grave, i problemi si traducono in vere e proprie emergenze sanitarie che non

possono essere risolte dopo settimane così come puntualmente accade. Non è possibile che

quotidianamente la Casa Comunale debba trasformarsi in un ufficio di Acquedotto Lucano, ma

senza competenze, senza “armi” e soprattutto non riuscendo a garantire l’immediata risoluzione

dei problemi.

Muro Lucano è probabilmente il territorio della Basilicata che presenta maggiori criticità in

assoluto e nonostante la buona programmazione degli interventi in atto, bisogna pensare al

presente e ritengo quindi necessario istituire un presidio permanente con personale dedicato a

Muro Lucano che purtroppo continua a vivere in uno stato di emergenza continua.

Questa la mia proposta per gestire le criticità nell’immediato.

Era doveroso informare i miei concittadini e le S.V. Ill.me ora che il quadro della situazione è più

chiaro.

E’ iniziato un processo importante e tutti dobbiamo essere gli attori.

34 total views, 34 views today