La Madonna di Viggiano, gli antichi percorsi dei pellegrini, i riti religiosi e folkloristici, la fede e i gesti di popoli che si riconoscono da secoli in una identità, saranno domani al centro di una discussione a Viggiano alle ore 10:30 nei locali della Piazza Coperta.



Vista l’importanza, saranno presenti numerosi Parroci, Sindaci lucani e della vicina Campania, Rappresentanti delle istituzioni regionali e l’Università di Basilicata per iniziare un percorso di comunità al fine di ottenere il riconoscimento e l’iscrizione nelle Liste ufficiali dell’UNESCO.

Saremmo onorati qualora la Vostra Redazione potesse raccogliere il presente invito per una gradita ed auspicata partecipazione all’evento per darne un ulteriore risalto che sottolineerebbe ancor di più il significato dell’evento e sarebbe d’incoraggiamento a quanti sono impegnati in questo percorso.