INCONTRO PUBBLICO CON LA FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

“Capitale della cultura non si nasce”. E’ questo il titolo di un’iniziativa promossa dal Comune di Trani per condividere con gli operatori della cultura e del turismo locale il percorso della candidatura a Capitale italiana della cultura 2021. L’appuntamento è in programma lunedì 17 febbraio alle ore 19 a Palazzo Beltrani. Nel palazzo delle arti tranese interverranno il presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Salvatore Adduce, e la manager relazioni e sviluppo, Rossella Tarantino.