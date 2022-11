Incontro tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, e l’Assessore regionale ai Trasporti della Basilicata Donatella Merra. È stata l’occasione per discutere anche di ferrovie, strade e dighe.

Il Ministro e l’Assessore hanno condiviso la necessità di valorizzare l’Alta Velocità per renderla davvero fruibile su tutto il territorio, e nel contempo investire sulle ferrovie regionali per decarbonizzare e conciliare tutela ambientale e qualità del servizio per i cittadini.

A proposito di strade, Salvini e Merra si sono confrontati sul futuro della Statale 7 Ferrandina-Matera – sul tavolo c’è il raddoppio – e hanno condiviso l’accelerazione di una serie di interventi sulle grandi dighe lucane per il recupero e la messa in sicurezza e un progetto per un’unica regìa gestionale.

