Con la presente, a nome del Sindacato Aziendale della Uil presso il Crob-Irccs di Rionero

in Vulture, si chiede alle SSLL la convocazione urgente di un Consiglio Comunale aperto

sulle importanti problematiche di tale struttura Ospedaliera, oggetto di vari articoli di

Stampa anche nelle ultime settimane.

La carenza di Personale Medico ed Infermieristico in vari Reparti, lo scarso numero ormai

di Ricercatori operanti nella Struttura, l’impellenza di un potenziamento delle

apparecchiature sanitarie esistenti, nonché tutta una serie di disagi che quotidianamente

scontano per tali ragioni i pazienti che ivi si recano per la cura e l’assistenza delle gravi

neoplasie da cui sono affetti, richiedono un forte interessamento anche dell’intero

Consiglio Comunale di Rionero e dell’ intera Area del Vulture Altobradano affinché il Crob

continui ad essere un vero punto di riferimento per l’Oncologia a livello regionale ed

interregionale essendo punto di riferimento regionale della rete AMORE.

Solo così, con una forte presa di posizione Istituzionale del Comune di Rionero in Vulture,

si può contribuire efficacemente ad evitare il grave rischio di un prossimo mancato

riconoscimento come IRCCS da parte del Ministero della Salute.

E’ necessario sottolineare che la site Visit Ministeriale si è svolta in videoconferenza il 14

giugno 2021. La commissione di valutazione nominata dal Ministero ha richiesto con nota

pec del 15/07/2021 e nota email del 15/07/2021, ai fini del completamento dell’istruttoria

volta al rinnovo della qualifica di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, una

serie di documenti integrativi. Con la delibera 402 del 29/09/2021 il Crob ha fornito i

documenti richiesti. Considerato che il riconoscimento del carattere scientifico di strutture

pubbliche e private è soggetto al possesso di alcuni requisiti di efficienza ed eccellenza

nell'attività di ricerca e che una volta acquisito il carattere scientifico, gli IRCCS inviano

ogni due anni al Ministero della Salute i propri dati aggiornati per attestare la permanenza

dei requisiti di legge (Decreto ministeriale 5 febbraio 2015), per la conferma, risulta che ad

oggi, ad un anno dalla Site Visit Ministeriale, la conferma del carattere scientifico è ancora in sospeso.

L’ultima conferma risale al novembre 2019 trascritta in Gazzetta ufficiale n°39 del 15/02/2019.

Considerata l’urgenza e la rilevanza dell’argomento in oggetto sarebbe opportuno, oltre

alla Direzione Generale e alla Direzione Scientifica dell’IRCCS CROB, coinvolgere:

 l’Anci ed in particolare i sindaci dell’area Vulture – Melfese – Alto Bradano;

 le Organizzazioni Sindacali;

 il Consiglio Regionale;

 l’Assessore alla Sanità;

 il Presidente della Regione Basilicata;

 il Ministro della Salute.

Pertanto si invitano le SSLL a farsi promotori in tempi brevi di una seduta straordinaria del

Consiglio Comunale.

Vista, inoltre, la grande rilevanza che la tematica assume per tutto il territorio e la

preoccupazione dei cittadini, sarebbe altresì auspicabile che il Consiglio

