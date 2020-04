Prendo atto con soddisfazione della forte accelerazione impressa dal Dipartimento Lavoro della Regione Basilicata e dalla Direzione regionale dell’Inps nell’esame delle pratiche relative alle richieste di cassa integrazione a causa del Covid-19, con la consequenziale imminente liquidazione delle indennità agli aventi diritto.

Mi compiaccio, in particolare, per la serietà, la professionalità e l’intenso lavoro profuso dagli uffici Inps della Basilicata, che non hanno più pratiche in giacenza, avendo elaborato tutte le 904 domande (604 nella provincia di Potenza e 300 in quella di Matera) di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga presentate da aziende lucane.

Si tratta di un importante attestato di vicinanza degli enti pubblici nei confronti dei bisogni delle persone che vivono situazioni di disagio e di difficoltà a causa dei risvolti della pandemia in atto, da me fortemente sollecitato e positivamente accolto, che restituisce fiducia ai cittadini nei confronti della credibilità delle istituzioni.

