LUCANIA TV DEL 18 OTTOBRE 2020

TERNANA – POTENZA 3-0

Continua il momento no del Potenza. I lucani perdono la seconda partita consecutiva, dopo il ko contro il Foggia. La differenza in campo a livello tecnico è stata netta, con la Ternana che ha giocato un buon calcio e il Potenza che non è mai riuscita ad impensierire le Fere se non in occasione del palo colpito da Boldor su una respinta sbagliata di Iannarilli. Le Fere si portano a casa l’intero bottino grazie alle reti di Partipilo e Boben. Sul primo gol azione stratosferica di Palumbo che salta tre avversari, calcia in porta, respinta di Marchegiani sui piedi di Partipilo per il gol del vantaggio. Secondo gol che nasce da una bordata di Falletti, ancora una deviazione di Marchegiani questa volta sui piedi di Boben che controlla e in diagonale segna il secondo gol. Nel finale arriva il terzo gol della Ternana con Falletti su rigore. Gara quindi dominata dalla Ternana. Il Potenza invece non è riuscito mai a reagire davanti all’offensiva rossoverde. La squadra di Somma è stata annichilita dagli avversari

CLASSIFICA

BARI TURRIS 10

TERNANA 9

TERAMO CATANZARO 7

AVELLINO BISCEGLIE J STABIA 6

POTENZA MONOPOLI VITERBESE 4

CATANIA FOGGIA 3

CASERTANA PAGANESE 2

V FRANCAVILLA CAVESE PALERMO 1

SERIE C GIRONE C

6a GIORNATA – 21-22 OTTOBRE 2020

PAGANESE – V FRANCAVILLA

PALERMO – TURRIS

CASERTANA – CATANZARO

POTENZA – TERAMO

VITERBESE – BISCEGLIE

CATANIA – TERNANA

MONOPOLI – BARI

FOGGIA – AVELLINO

J STABIA – CAVESE

Riposa: Vibonese

SERIE D GIRONE H

4a GIORNATA – 18 OTTOBRE 2020

FASANO – BRINDISI 2-0

GRAVINA – CASARANO 1-3

F ANDRIA – PICERNO 1-2

FRANCAVILLA – LAVELLO 2-2

MOLFETTA – A CERIGNOLA 2-1

NARDO’ – PUTEOLANA 1-0

PORTICI – REAL AVERSA 3-2

TARANTO – SORRENTO 1-2

ALTAMURA – BITONTO 2-3

CLASSIFICA

CASARANO SORRENTO 10

BRINDISI 8 (-1)

T ALTAMURA TARANTO FRANCAVILLA 7

LAVELLO PICERNO

BITONTO MOLFETTA 6

FASANO F ANDRIA PORTICI 4

GRAVINA REAL AVERSA NARDO’ 3

PUTEOLANA A CERIGNOLA 3

PROSSIMO TURNO

SERIE D GIRONE H

5a GIORNATA – 25 OTTOBRE 2020

A CERIGNOLA – PORTICI

PICERNO – FRANCAVILLA

BITONTO – LAVELLO

BRINDISI – F ANDRIA

CASARANO – TARANTO

GRAVINA – FASANO

PUTEOLANA – T ALTAMURA

REAL AVERSA – NARDO’

SORRENTO – MOLFETTA

SERIE D GIRONE I

4a GIORNATA – 18 OTTOBRE 2020

ACR MESSINA – ACIREALE 2-0

S AGATA – CITTANOVESE 1-2

DATTILO – ROCCELLA 2-0

LICATA – PATERNO’ rinviata

MARINA DI RAGUSA – BIANCAVILLA 0-1

S MARIA CILENTO – FC MESSINA 0-0

RENDE – ROTONDA 1-1

S LUCA – CASTROVILLARI rinviata

TROINA – GELBISON 1-0

CLASSIFICA

CITTANOVESE 10

BIANCAVILLA 9

ACR MESSINA 8

DATTILO FC MESSINA ACIREALE 7

LICATA S.LUCA 6

ROTONDA 5

TROINA GELBISON S MARIA CILENTO 4

CASTROVILLARI 4

PATERNO’ S AGATA 3

RENDE 2

ROCCELLA MARINA DI RAGUSA 0

PROSSIMO TURNO

5a GIORNATA – 25 OTTOBRE 2020

CITTANOVESE – LICATA

CASTROVILLARI – RENDE

ACIREALE – BIANCAVILLA

DATTILO – S LUCA

FC MESSINA – ACR MESSINA

GELBISON – S AGATA

PATERNO’ – S MARIA CILENTO

ROCCELLA – TROINA

ROTONDA – MARINA DI RAGUSA

FRANCAVILLA – LAVELLO 2-2

Il big match della giornata, il derby lucano tra Francavilla e Lavello regala emozioni e tanti gol. Le lucane di dividono l’intera posta in palio. Protagonista del match è l’attaccante del Lavello Liurni, autore di 5 reti in altrettante gare. Vediamo le immagini del match.

F ANDRIA – PICERNO 1-2

Sul difficile campo dell’Andria, Al Degli Ulivi, il Picerno torna a vincere. Vittoria in rimonta per la squadra lucana che si trova sotto al 37′ con la rete di Cristaldi. Il Picerno la ribalta in due minuti con una doppietta del capitano Esposito.

TARANTO – SORRENTO 1-2

Allo Iacovone il Taranto cade e subisce la prima sconfitta in campionato. Si impone il Sorrento per 2-1: per i campani vanno in rete Cacace e Liccardi. Non serve la rete di Matute per i padroni di casa.

GRAVINA – CASARANO 1-3

Il Casarano ne fa tre al Gravina e conquista la testa della classifica. Al Vicino finisce 3-1, guardiamo le immagini del match.

FASANO – BRINDISI 2-0

Sul campo del Fasano, il Brindisi subisce la prima sconfitta in campionato e cede così la testa della classifica. 2-0 il risultato finale.

NARDO’ – PUTEOLANA 1-0

Contro la giovane Puteolana, il Nardò vince di misura e conquista la prima vittoria in campionato.

CLASSIFICA

CASTELLUCCIO MELFI 9

RIPACANDIDA MONTESCAGLIOSO 6

POMARICO 5

BRIENZA GRUMENTUM

FERRANDINA VULTUR 4

PATERNICUM POLICORO R SENISE 3

LATRONICO R TOLVE

E MARCONIA MOLITERNO 1

PROSSIMO TURNO

ECCELLENZA BASILICATA

4a GIORNATA – 25 OTTOBRE 2020

BRIENZA – LATRONICO

E MARCONIA – MONTESCAGLIOSO

FERRANDINA – POLICORO

GRUMENTUM – MOLITERNO

MELFI – POMARICO

PATERNICUM – CASTELLUCCIO

R TOLVE – VULTUR

RIPACANDIDA – R SENISE

PROMOZIONE BASILICATA

3a GIORNATA – 18 OTTOBRE 2020

A.C. OPPIDO – TRICARICO rinviata

A MONTALBANO – AVIGLIANO rinviata

SAN CATALDO – MOVING ON THE GREEN rinviata

C SASSI MATERA – ATELLA rinviata

MARMO PLATANO – C VIGGIANELLO 4-2

O VENOSA – MIGLIONICO 0-0

P TITO – PC BERNALDA rinviata

SANTARCANGIOLESE – VIRIBUS PZ 4-2

VIGGIANO – A RAPONE 0-4

CLASSIFICA

SASSI MATERA SANTARCANGIOLESE 6

AC OPPIDO AVIGLIANO 6

ATELLA SAN CATALDO O VENOSA 4

A MONTALBANO MARMO PLATANO 4

A RAPONE TRICARICO PC BERNALDA 3

VIGGIANO P TITO 3

C VIGGIANELLO MIGLIONICO VIRIBUS PZ 1

MOVING ON THE GREEN 0

PROMOZIONE BASILICATA

4a GIORNATA – 25 OTTOBRE 2020

ATELLA – MARMO PLATANO

A RAPONE – SANTARCANGIOLESE

AVIGLIANO – AC OPPIDO

C VIGGIANELLO – SAN CATALDO

MIGLIONICO – A MONTALBANO

MOVING ON THE GREEN – O VENOSA

PC BERNALDA – VIGGIANO

TRICARICO – P TITO

VIRIBUS PZ – SASSI MATERA

