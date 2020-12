10 dicembre 2020, ore 12,00 – Prefettura di Potenza, Sala Italia:

Il prossimo 10 dicembre alle ore 12.00 nella sede della Prefettura di Potenza, Sala Italia, sarà presentato alla Stampa il 6° report, al 31 ottobre 2020, realizzato nell’ambito della Ricerca-Azione “Minori Non Accompagnati nella Provincia di POTENZA”. In quella stessa circostanza i dati del Report saranno inoltrati alle Strutture di accoglienza interessate.

Saranno presenti alla conferenza stampa il Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, la Presidente Unicef Basilicata, Angela Granata, la Funzionaria della Prefettura di Potenza, Angela Dilascio, la Dirigente ISTAT Basilicata Antonella Bianchino e l’addetta stampa Unicef Basilicata Lorenza Colicigno.

I dati sono forniti dalla Prefettura di Potenza e rielaborati dall’ISTAT.

In occasione della presentazione del Report, si farà anche riferimento al recente Accordo di Programma “La Basilicata una regione in rete” tra la Prefettura di Potenza, l’Unicef Italia e Unicef Basilicata, in conseguenza del quale la PREFETTURA di POTENZA è diventata “Partner Istituzionale dell’UNICEF per la Difesa e Tutela dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ”. L’accordo è stato firmato il 20 Ottobre 2020 dal Prefetto di Potenza Annunziato Vardè e dal Presidente Unicef Nazionale Francesco Samengo, recentemente scomparso.

