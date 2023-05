Lega delle Autonomie Locali di Basilicata lunedì 22 maggio ore 15,30 sala consiliare della Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano.

L’incontro verterà sul problema della decisione della Regione di Basilicata di non finanziare con il Bilancio 2023 il FUAL – Fondo Unico Autonomie Locali, necessario in particolare per i piccoli comuni.

