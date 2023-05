Lucani nel mondo, Bardi: un legame che si rinnova

“A tutti i lucani, a quelli che vivono in Basilicata ma soprattutto a quelli che vivono altrove, è dedicata la ‘Giornata dei lucani nel mondo’, istituita con legge regionale nel 1999 per ricordare la data storica del 22 maggio 1971, in cui il Parlamento approvò il primo Statuto della nostra amata Regione. Una ricorrenza che unisce tutti i lucani, ovunque si trovino, nella speranza che i nostri sforzi per rendere più accogliente la Basilicata e mantenere sempre vivo e forte il legame con i lucani che vivono e lavorano in altre regioni italiane e in altri Paesi del mondo, vengano coronati dal successo.

La storia dei lucani nel mondo è una storia di emigrazione e di fatica, ma anche e soprattutto di caparbietà e di successi. Le associazioni e le federazioni che raccolgono i nostri corregionali nei Paesi della vecchia e della nuova emigrazione sono un riferimento certo per tutti i lucani, e allo stesso tempo con la loro attività contribuiscono spronare la Regione a migliorare le azioni che mette in atto attraverso i programmi annuali e triennali. Fra queste, assume un particolare significato il progetto del turismo delle origini, che la Basilicata ha messo al servizio dell’offerta nazionale, costruito insieme all’ENIT e al MAECI, anche in prospettiva del 2024 anno del turismo delle radici.

Nella recente riunione annuale della Commissione svolta a Maratea abbiamo verificato come resti forte e saldo il legame fra la Regione e le associazioni. Ma abbiamo visto anche come questo legame si rinnova, attraverso il protagonismo dell’ultima generazione dei lucani nel mondo, che ai tanti temi tradizionali vissuti nelle esperienze di questi anni aggiunge un punto di vista e una prospettiva nuova. Una generazione di giovani che vive con orgoglio il legame con i borghi lucani dai quali provengono i propri genitori e i propri nonni. Una generazione che rappresenta oggi le ansie e le aspettative dei lucani nel mondo. L’augurio è quello di ritrovarci ancora uniti per il futuro della nostra regione”.

È il messaggio del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per la “Giornata dei lucani nel mondo”.

