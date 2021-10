Nasce l’Accademia Federale della Lega in Basilicata. La scuola di formazione politica, già attiva in altre regioni, prende forma e consistenza anche nel territorio lucano. La presentazione avverrà lunedì 11 ottobre alle ore 18,30 presso la sala Minerva del Grande Albergo di Potenza.L’incontro si svolgerà alla presenza dei vertici delle istituzioni nazionali e regionali, dei sindaci e degli amministratori locali dei comuni lucani a guida Lega. Interverranno Mario Guarente, Sindaco della Città di Potenza; Carmine Cicala, Presidente del Consiglio Regionale; Francesco Fanelli, Vice Presidente della Giunta Regionale; Sen. Pasquale Pepe, Capo Dipartimento del Mezzogiorno; Sen. Roberto Marti, Commissario Regionale Lega Basilicata; Sen. Manuel Vescovi, Responsabile Federale Accademia; On. Andrea Crippa, Vice Segretario Lega. Stefania Polese, consigliere della Lega al Comune di Potenza, nominata Responsabile dell’Accademia Federale di Basilicata esprime la propria soddisfazione per questa scuola politica che sta nascendo sul suo territorio.

