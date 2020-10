LUCANIA TV DEL 3 OTTOBRE 2020

Ritorna la sfida tra Potenza e Palermo. La società rossoblu, reduce dalla convincente vittoria interna contro il Catanzaro.

I padroni di casa, allenati da Roberto Boscaglia, cercheranno il riscatto dopo la deludente sconfitta di Teramo. Mister Somma non dovrebbe apportare modifiche alla formazione di sette giorni fa: 4-2-3-1, esordio dal primo minuto per il nuovo arrivato Marchegiani, portiere classe ’96; in difesa Zampa, Conson, Boldor e Panico; in mezzo al campo Sandri e Iuliano; in attacco agiranno Volpe, Ricci, Di Livio e Salvemini. Attenzione perchè non è da escludere l’esordio di Cianci.

Arbitrerà il match il sig. Fabio Natilla di Molfetta. Assistenti Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Giulio Basile di Chieti. IV uomo Daniele Rutella di Brindisi.

SERIE C GIRONE C

2a GIORNATA – 4 OTTOBRE 2020

VITERBESE – AVELLINO

CASERTANA – FOGGIA rinviata

BISCEGLIE – CAVESE rinviata

BARI – TERAMO

MONOPOLI – CATANIA

PALERMO – POTENZA

TURRIS – V FRANCAVILLA

VIBONESE – J.STABIA

CATANZARO – TRAPANI

PAGANESE – TERNANA

CONFERENZA MARIO SOMMA

Nel girone H esordio in campionato del Lavello sul difficile campo dell’Altamura. Il Picerno, che nelle ultime ore, ha ufficializzato gli arrivi gli arrivi del difensore Dametto e dell’attaccante Iadarello, sarà in trasferta a Nardò. Gara esterna anche per il Francavilla a Molfetta. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.

SERIE D GIRONE H

2a GIORNATA – 4 OTTOBRE 2020

FASANO – SORRENTO

GRAVINA – PUTEOLANA

F.ANDRIA – A.CERIGNOLA

MOLFETTA – FRANCAVILLA

NARDO’ – PICERNO

PORTICI – CASARANO

REAL AVERSA – BRINDISI

TARANTO – BITONTO

ALTAMURA – LAVELLO

SERIE D GIRONE I

2a GIORNATA – 4 OTTOBRE 2020

ACR MESSINA – BIANCAVILLA

SANT’AGATA – MARINA DI RAGUSA

DATTILO – FC MESSINA

LICATA – ROCCELLA

PATERNO’ – CASTROVILLARI

S.MARIA CILENTO – ROTONDA

RENDE – CITTANOVESE

SAN LUCA – GELBISON

TROINA – ACIREALE

ECCELLENZA BASILICATA

1a GIORNATA – 4 OTTOBRE 2020

BRIENZA – FERRANDINA

VULTUR – PATERNICUM

CASTELLUCCIO – E.MARCONIA

LATRONICO – GRUMENTUM

MOLITERNO – MELFI

MONTESCAGLIOSO – POLICORO

POMARICO – RIPACANDIDA

R.SENISE – R.TOLVE

PROMOZIONE BASILICATA

1a GIORNATA – 4 OTTOBRE 2020

A.C. OPPIDO – MIGLIONICO

A.MONTALBANO – MOVING ON THE GREEN

SAN CATALDO – ATELLA

SASSI MATERA – SANTARCANGIOLESE

MARMO PLATANO – VIRIBUS PZ

O.VENOSA – C. VIGGIANELLO

P.C. BERNALDA – A.RAPONE

P.TITO – AVIGLIANO

VIGGIANO – TRICARICO

