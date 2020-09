Finalmente disponibile il film di Giovanni Brancale girato in Lucania. Selezionato in nove festival è vincitore di quattro premi internazionali



E’ finalmente disponibile in dvd il film “Le Terre Rosse” di Giovanni Brancale che racconta il fenomeno del brigantaggio in Basilicata attraverso lo sguardo di un gruppo di amici ex garibaldini, uomini e donne che vivono la storia dal villaggio di Migalli. Il film è stato selezionato in 9 festival, ha vinto 4 premi ed è stato proiettato sia in numerose città italiane che all’estero (Svizzera, Lussemburgo, Francia, Usa, India).

Il film ‘Le terre rosse’, ispirato al romanzo ‘Il rinnegato’ di Giuseppe Brancale (Polistampa, 2007) è andato incontro a un grande successo di pubblico, in Italia e all’estero, dove è stato oggetto di proiezioni speciali a Los Angeles, Ginevra, Parigi, in Lussemburgo, Mumbay, Nuova Dheli, Epinal, Villerupt.

E’ stato selezionato in nove festival: Hollywood International, Moving Pictures Film Festival 2017, Napoli Film Festival 2017, 8th Jagran Film Festival 2017, Mostra del cinema di Taranto 2018, Taurasi Film Festival 2018, Darbhanga Interntional film Festival 2018, California International Film Festival, Davis Chinese Film Festival 2018, Mozi Motion Festival in Olanda 2019, Villerupt (Francia) Festival du Film Italien, raccogliendo 4 premi: all’Hollywood International Moving Pictures Film Festival Film 2017 (miglior film drammatico), Mostra del cinema di Taranto 2018 (menzione speciale della giuria), Taurasi Film Festival 2018 (menzione speciale della giuria), California International Film Festival Davis Chinese Film Festival 2018 (miglior lungometraggio).

