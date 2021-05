SU LUCANIA.TV IL VIDEO DELLA DIRETTA IN REPLICA DALLI 21.15

AVV. ANTONIA FIORDELISI – PARTECIPA ALLA CONSEGNA IL SINDACO DI POTENZA – DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE BASILICATA – TRA I VARI INCARICHI RICOPERTI SI ANNOVERANO QUELLO DI GIUDICE COMPONENTE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO PRESSO LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’EUROPEAN OMBUDSMAN INSTITUTE, VICE PROCURAT ORE ONORARIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA, GIUDICE SPORTIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, CONSULENTE LEGALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA PRESSO LA COMMISSIONE UNICA PROVINCIALE E UFFICIO DI GABINETTO DELLA PRESIDENZA D ELLA GIUNTA.

DR. LUIGI ARMIGNACCO – DIRIGENTE MEDICO CON SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA DELLE MALATTIE INFETTIVE – IL DR. ARMIGNACCO, PUR ESSENDO DA QUALCHE TEMPO IN QUIESCENZA, NON HA ESITATO A RISPONDERE, INCURANTE DEL PERICOLO PER LA PROPRIA SALUTE, ALLA CHIAMATA DELLA SUA AZIENDA DI APPARTENENZA, AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA.

DR. MICHELE LABIANCA – DIRIGENTE MEDICO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA DELLA SALUTE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA – IL DR. LABIANCA HA DIMOSTRATO, NELLO SVOLGIMENTO DEL SUO RUOLO, UN’ECCELLENTE CAPACITA’ ORGANIZZATIVA E DI COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI SANITARI MESSI IN ATTO NEL CORSO DELLA PANDEMIA. INOLTRE SI E’ PRESTATO IN PRIMA PERSONA AD ESEGUIRE TAMPONI E VISITARE PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19 PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DEDICATE, GARANTENDO LA SUA PRESENZA IN MANIERA INSTANCABILE DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE CON GRANDE ABNEGAZIONE E UMANITA’ VERSO I PAZIENTI.

DR. AMBROGIO CARPENTIERI – MEDICO DI MEDICINA GENERALE PRESSO IL COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA – IL DR. CARPENTIERI E’ AUTORE DI OLTRE 50 LAVORI SCIENTIFICI P

UBBLICATI SU QUALIFICATE RIVISTE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, HA RICEVUTO UN ELOGIO PER L’ALTO SENSO DI RESPONSABILITA’ E PROFESSIONALITA’ NONCHE’ ALTRUISMO E GENEROSITA’ CON L’ASSISTENZA SANITARIA IN BOSNIA IFOR 1996. HA RICEVUTO ANCHE UN RICONOSCIMENTO DAL CONI REGIONALE DI BASILICATA NEL 2011 PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT NEL TERRITORIO. NEL CORSO DELLA PANDEMIA DA COVID 19 HA CONTINUATO SENZA INTERRUZIONE ANCHE A DOMICILIO A SEGUIRE ED ASSISTERE LA COMUNITA’ DA LUI ASSISTITA.

DR.SSA LOREDANA ALBANO – GIORNALISTA ISCRITTA ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI DI BASILICATA – E’ COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA BASILICATA. E’ PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ LUCANA EDITORIALE E FONDATRICE DELLA RIVISTA IL LUCANO MAGAZINE E SUPERVISORE DELLA RIVISTA “IL POTENZA MAGAZINE”. E’ AUTRICE DI UN LIBRO PUBBLICATO NEL 2019 ED HA SCRITTO NUMEROSE PREFAZIONI A DIVERSI LIBRI, E’ STATA PRESIDENTE DEL CORECOM DELLA REGIONE BASILICATA ED E’ MOLTO ATTIVA NEL SETTORE DEL VOLONTARIATO. E’ ISCRITTA ALLA FIDAPA ED ALLE ASSOCIAZIONI LUCANE DEI MALATI REUMATOLOGICI E DIABETICI DOVE DA ANNI PRESTA LA SUA ASSISTENZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA DEGLI STESSI.

SIG. ROCCO D’OTTAVIO – FUNZIONARIO DELLA REGIONE BASILICATA IN QUIESCENZA – HA FREQUENTATO NUMEROSI CORSI DI FORMAZIONE RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE, ATTIVO NEL VOLONTARIATO, E’ PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO PER L’AMBIENTE LUCANO ONLUS, E’ STATO GIUDICE POPOLARE PRESSO LA CORTE D’ASSISE DI POTENZA, HA OTTENUTO DIVERSI RICONOSCIMENTI PER L’IMPEGNO PRESTATO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE AD EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE.

SIG. MICHELE QUAGLIANO – PARTECIPA ALLA CONSEGNA IL SINDACO DI CANCELLARA – PRESIDENTE DEL COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA DI POTENZA SI E’ IMPEGNATO DURANTE LA GESTIONE DELLE EMERGENZE CHE SI SONO VERIFICATE NEL CORSO DEGLI ANNI A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE. GRAZIE ALLE SUE CAPACITA’ ED ALLA SUA ABNEGAZIONE HA SAPUTO INTEGRARSI NEL SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE TUTELANDO SOPRATTUTTO LE FASCE PIU’ DEBOLI E BISOGNOSE. FIN DAL 2012 E’ STATO COINVOLTO IN PRIMA LINEA NELL’ORGANIZZAZIONE DEI CAMPI MIGRANTI AFFRONTANDO TRA I PRIMI IN ITALIA LA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI. HA OTTENUTO RICONOSCIMENTI PER IL SUO OPERATO SIA DAL COMITATO NAZIONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA CHE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

ING. MASSIMO MITOLO –– RITIRA L’ONORIFICENZA IL FRATELLO AVV. MAURIZIO MITOLO – PARTECIPA ALLA CONSEGNA IL SINDACO DI LAURIA – DOCENTE DI ELETTROTECNICA E FISICA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI LOS ANGELES CALIFORNIA. L’ING. MITOLO HA SVOLTO ATTIVITA’ DI DOCENZA IN ITALIA E IN AMERICA E DI CONSULENZA DI INGEGNERIA PRESSO VARIE SOCIETA’ DELLA CALIFORNIA. NELL’ANNO 2009 E’ STATO INSIGNITO DEL PREMIO LUCANI INSIGNI, NEL 2012 DEL PREMIO “RALPH LEE DEPARTMENT PRIZE PAPER AWARD” E NEL 2013 DEL PREMIO “JAMES BALLINGER OF THE YEAR AWARD”. HA PUBBLICATO NUMEROSI ARTICOLI SU RIVISTE INTERNAZIONALI DI SICUREZZA ELETTRICA ED ELETTRONICA NONCHE’ DUE LIBRI SUGLI STESSI ARGOMENTI.

SIG. CARMINE LUGLIO – PARTECIPA ALLA CONSEGNA IL SINDACO DI MARATEA – CAPO SQUADRA ESPERTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO – ENTRATO IN SERVIZIO NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO NEL 1976, PROMOSSO CAPO SQUADRA NEL 1999 E CAPO SQUADRA ESPERTO NEL 2006, COLLOCATO A RIPOSO CON LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI LAURIA.

SIG. ANTONIO DI BONO – PARTECIPANO ALLA CONSEGNA IL SINDACO DI ACERENZA ED IL COMANDANTE MILITARE ESERCITO BASILICATA – LUOGOTENENTE DELL’ESERCITO ITALIANO IN CONGEDO – ARRUOLATO PRESSO LA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DI VITERBO ED ASSEGNATO AL 40° REGGIMENTO FANTERIA BOLOGNA, TRASFERITO AL COMANDO FORZE ALLEATE DEL SUD EUROPA DI BAGNOLI CON INCARICO DI ASSITENTE PERSONALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE, HA PARTECIPATO A MISSIONI ALL’ESTERO IMPEGNATO IN OPERAZIONI NELLA EX-JUGOSLAVIA, IN TURCHIA E NEL KOSOVO, NEL CORSO DELLA SUA CARRIERA HA RICEVUTO NUMEROSI ENCOMI ED ONORIFICENZE.

ASSITENTE CAPO CARMINE CICCHIELLO – PARTECIPANO ALLA CONSEGNA IL SINDACO DI RIONERO IN VULTURE ED IL VICEQUESTORE VICARIO ASSITENTE CAPO COORDINATORE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO PRESSO LA QUESTURA DI POTENZA – ARRUOLATO IN POLIZIA E’ STATO ASSEGNATO AL REPARTO MOBILE DI BARI, SUCCESSIVAMENTE HA PRESTATO SERVIZIO PRESSO IL NUCLEO ANTISEQUESTRO DELLA POLIZIA DI STATO DI BOVALINO E PRESSO IL REPARTO PREVENZIONE CRIMNE SEZIONE DI POTENZA. PRESSO LA QUESTURA DI POTENZA HA PARTECIPATO A COMPLESSE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. LA GRANDE PROFESSIONALITA’ E L’ESTREMA AFFIDABILITA’ NELL’ESPLETAMENTO DELLA SUA ATTIVITA’ LAVORATIVA LO HANNO RESO MERITEVOLE DI DIVERSE BENEMERENZE ED ATTESTATI.

LUOGOTENENTE GENNARINO RE – PARTECIPA ALLA CONSEGNA IL COMANDANTE LEGIONE CARABINIERI BASILICATA – LUOGOTENENTE C.S. DELL’ARMA DEI CARABINIERI – CAPO SEGRETERIA DEL GENERALE COMANDANTE LEGIONE CARABINIERI BASILICATA – NEL CORSO DELLA SUA CARRIERA HA RICOPERTO MOLTEPLICI RUOLI, TRA L’ALTRO ADDETTO ALLA STAZIONE CARABINIERI CAPOLUOGO DI ROMA – TALENTI, ALLA TERZA SEZIONE CRIMINALITA’ ORGANIZZATA DEL REPARTO OPERATIVO DI ROMA, AI COMANDI LEGIONE CARABINIERI DI ROMA E DI SALERNO. E’ STATO SOCIO FONDATORE DEL COMANDO REGIONE CARABINIERI BASILICATA. DAL GENNAIO 2003 E’ CAPO SEGRETERIA DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI BASILICATA DOVE HA SEMPRE ESPLETATO CON SPICCATA PROFESSIONALITA’ E SPIRITO DI SACRIFICIO ED ABNEGAZIONE IL SUO COMPITO CON TUTTI I COMANDANTI CHE SI SONO AVVICENDATI.

LUOGOTENENTE DR. ANGELO DOMENICO MERLINO – PARTECIPA ALLA CONSEGNA IL SINDACO DI SANT’ARCANGELO – LUOGOTENENTE DELL’ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO IL (NAS) NUCLEO CARABINIERI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA’ DI POTENZA. E’ STATO COMANDANTE REGGENTE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI QUATTRO CASTELLA (REGGIO EMILIA) E COMANDANTE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI CASTRONUOVO SANT’ANDREA. SUL PIANO INVESTIGATIVO, HA CONDOTTO IMPORTANTI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA CONCLUSESI CON BRILLANTI RISULTATI. IL LUOGOTENENTE MERLINO E’ FRATELLO DEL SOTTOTENENTE DEI CARABINIERI FILIPPO MERLINO CADUTO NELL’ADEMPIMENTO DEL DOVERE IN ESITO ALL’ATTENTATO TERRORISTICO PRESSO LA BASE MAESTRALE DI NASSIRIYA IN IRAQ IL 12 NOVEMBRE 2003 E, PER QUESTO, INSIGNITO DELLA CROCE D’ONORE PER LE VITTIME DEL TERRORISMO O DI ATTI OSTILI, IMPEGNATE IN OPERAZIONI MILITARI E CIVILI ALL’ESTERO.

MARESCIALLO MAGGIORE ALDO PITRELLI – PARTECIPA ALLA CONSEGNA IL SINDACO DI FRANCAVILLA IN SINNI -MARESCIALLO MAGGIORE DELL’ARMA DEI CARABINIERI COMANDANTE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI FRANCAVILLA IN SINNI DOVE DA BEN 15 ANNI, ATTRAVERSO LA SUA AZIONE QUOTIDIANA LOTTA CONTRO TUTTE LE FORME DI CRIMINALITA’ E SI IMPEGNA NELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E DI DIFFUSIONE DELLA LEGALITA’. HA ONORATO LA DIVISA FORNENDO UN VIVO ESEMPIO DI VALORI BASATO SULL’ATTACCAMENTO AL LAVORO E SULLA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO RUOLO AL SERVIZIO DEGLI ALTRI. L’ 8 OTTOBRE 2013 HA RICEVUTO UN ENCOMIO DEL COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI OGADEN PER LA CATTURA DI UN PERICOLOSO PREGIUDICATO EVASO DA UNA CASA CIRCONDARIALE.

APPUNTATO SCELTO LUIGI PEPE – PARTECIPA ALLA CONSEGNA IL SINDACO DI TITO – APPUNTATO SCELTO Q.S. DELL’ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO LEGIONE CARABINIERI BASILICATA – NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA’ LAVORATIVA HA RICOPERTO MOLTEPLICI INCARICHI TRA I QUALI ADDETTO ALLA COMPAGNIA SPECIALE CARABINIERI DI VIBO VALENTIA, STAZIONE CARABINIERI DI SPINAZZOLA, ADDETTO AL NUCLEO OPERATIVO DELLA COMPAGNIA DI BARI CENTRO ED AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI BARI. E’ STATO INSIGNITO INOLTRE DI UNA CROCE D’ORO E DI UNA CROCE D’ARGENTO. L’APPUNTATO PEPE HA SEMPRE SVOLTO LE PROPRIE MANSIONI CON DEDIZIONE, COMPETENZA E SACRIFICIO.

TENENTE COLONNELLO DR. ANTONIO DI LORENZO – PARTECIPANO ALLA CONSEGNA IL SINDACO DI POTENZA ED IL COMANDANTE REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA BASILICATA -TENENTE COLONNELLO DELLA GUARDIA DI FINANZA, CAPO UFFICIO OPERAZIONI DEL COMANDO REGIONALE BASILICATA DELLA GUARDIA DI FINANZA. PROMOSSO TENENTE NEL 1998, CAPITANO NEL 2002, MAGGIORE NEL 2009 E TENENTE COLONNELLO NEL 2013, HA SVOLTO SERVIZIO IN TERRITORI AD ALTO INDICE DI CRIMINALITA’, QUALI QUELLO SICILIANO, CAMPANO, CALABRESE E PUGLIESE. NEL CORSO DELLA SUA CARRIERA HA RICEVUTO IMPORTANTI RICONOSCIMENTI PER LE ATTIVITA’ DI SERVIZIO SVOLTE NEI VARI INCARICHI RICOPERTI.

LUOGOTENENTE DR. GIUSEPPE LOVITO – LUOGOTENENTE C.S. DELLA GUARDIA DI FINANZA RESPONSABILE DELL’ALIQUOTA GUARDIA DI FINANZA PRESSO LA LOCALE SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI POTENZA. HA SVOLTO IL PROPRIO SERVIZIO A TARVISIO, ROMA E PALERMO E PRESSO LE DIREZIONI INVESTIGATIVE ANTIMAFIA DI REGGIO CALABRIA, NAPOLI E SALERNO. NEL CORSO DELLA SUA CARRIERA HA RICEVUTO NUMEROSI RICONOSCIMENTI ED UN ENCOMIO SOLENNE PER LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI E COMPLESSE ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE HANNO PORTATO ALLA CATTURA DI UNO TRA I TRENTA LATITANTI PIU’ PERICOLOSI D’ITALIA.

PROCEDIAMO ADESSO ALLA CONSEGNA DELLE DISTINZIONI ONORIFICHE DI UFFICIALE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROF.SSA AURELIA SOLE – GIA’ MAGNIFICA RETTRICE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – DAL 2006 PROFESSORESSA ORDINARIA IN COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA. E’ RAPPRESENTANTE NAZIONALE NELLA CONFIGURAZIONE “CIVIL SECURITY FOR SOCIETY” DEL COMITATO DI PROGRAMMA HORIZON EUROPE. E’ COORDINATRICE DEL DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PRESSO L’UNIVERSITA’ DELLA BASILICATA. E’ RAPPRESENTANTE DEL MIUR (MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA) IN SENO AL COMITATO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL “PIANO STRATEGICO NAZIONALE SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE 2021-2023. E’ STATA COMPONENTE DELLA GIUNTA DELLA CONFERENZA RETTORI UNIVERSITA’ ITALIANE ED IN TALE AMBITO COORDINATRICE DELLA COMMISSIONE SULLE TEMATICHE DI GENERE DELLA STESSA.

ING. EMANUELE FRANCULLI – PARTECIPA ALLA CONSEGNA IL SINDACO DI POTENZA – DIRETTORE GENERALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA PUGLIA – Il Dirigente Generale Franculli, nel Corpo Nazionale V.VF. dal 1991 ha svolto diversi incarichi operativi, in particolare Vice Comandante a Potenza dal 1991 al 2002, Comandante Provinciale di Matera fino al 2009, Dirigente presso la Direzione Centrale per l’Emergenza a Roma dal 2009 al 2011, ha diretto il Comando Provinciale di Reggio Calabria, Salerno e Napoli. Dal 1° dicembre 2018 ha assunto l’incarico di Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Basilicata e dal 30 giugno 2020 è Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Puglia – tra i vari titoli posseduti è Analista di Rischio per Incidenti Rilevanti, è Disaster Manager e specialista sul Rischio Idraulico e da frana del Dipartimento della Protezione Civile.

SIG. CIRO VINCENZO SPERA – PARTECIPA ALLA CONSEGNA IL SINDACO DI SANT’ANGELO LE FRATTE – DIRETTORE REGIONALE DEL PATRONATO ACAI ENAS – NEL CORSO DELLA SUA CARRIERA HA SVOLTO NUMEROSI INCARICHI PUBBLICI FRA I QUALI QUELLO DI PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI, E’ STATO SOCIO FONDATORE DELLA SEZIONE DELLA CROCE ROSSA DI SASSO DI CASTALDA E FONDATORE DEL CONSORZIO FIDI., E’ STATO INOLTRE CONSIGLIERE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA E VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO. HA RICOPERTO INOLTRE ANCHE LA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE E VICE SINDACO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE.

PROCEDIAMO ADESSO ALLA CONSEGNA DELLA DISTINZIONE ONORIFICA DI GRANDE UFFICIALE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DR. ANNUNZIATO VARDE’ – PARTECIPANO ALLA CONSEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI BASILICATA ED IL SINDACO DI POTENZA – PREFETTO DI POTENZA. NOMINATO PREFETTO IL 3 AGOSTO 2011, DOPO UN PRIMO INCARICO DI COMMISSARIO NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA AMBIENTALE NELLE PROVINCE DI NAPOLI E SALERNO HA SVOLTO LE FUNZIONI DI PREFETTO DELLE PROVINCE DI RAGUSA, BRINDISI E BRESCIA. DAL 26 MARZO 2019 E’ PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA.

