In Serie D: gare interne per Lavello e Francavilla: il Lavello attende la visita del Città di Fasano mentre al Fittipaldi sarà derby contro il Rotonda. Novità in casa Rotonda: la società ha comunicato l’esonero del tecnico Alfonso Pepe. Al suo posto mister Tommaso Napoli, ex allenatore di Castrovillari, Licata, Cosenza, Taranto, Martina Franca e Pomigliano. L’anno scorso l’esperienza al Rende nel girone I.

SERIE D GIRONE H

TERZA GIORNATA

A CERIGNOLA – NOLA

BITONTO – SORRENTO

CASERTANA – T ALTAMURA

GRAVINA – BISCEGLIE

FRANCAVILLA – ROTONDA

LAVELLO – C DI FASANO

NARDO’ – CASARANO

NOCERINA – BRINDISI

MARIGLIANESE – S GIORGIO

V MATINO – MOLFETTA

ECCELLENZA BASILICATA

TERZA GIORNATA

3 OTTOBRE 2021

BRIENZA – LATRONICO

VULTUR – E MARCONIA

CASTELLUCCIO – POMARICO

MOLITERNO – PATERNICUM

MONTESCAGLIOSO – MT GRUM

POLICORO – MELFI

R SENISE – R TOLVE

VELA – FERRANDINA

PROMOZIONE BASILICATA

TERZA GIORNATA

3 OTTOBRE 2021

A CRISTOFARO – TRICARICO

C DEI SASSI MT – C VIGGIANELLO

M PLATANO – S CATALDO

MIGLIONICO – L MONTESCAGLIOSO

P CAMPAGNA – VIGGIANO

SANTARCANGIOLESE – P TITO

V POTENZA – ATELLA

Riposa: A Montalbano

