SERIE C GIRONE C

SETTIMA GIORNATA

VIBONESE – POTENZA 1-1

BARI – MONOPOLI 1-0

CAMPOBASSO – PAGANESE 2-0

FOGGIA – ACR MESSINA 3-1

TURRIS – LATINA 3-1

MONTEROSI – AVELLINO 2-1

V FRANCAVILLA – TARANTO 0-0

PICERNO – CATANIA lun 15

J STABIA – PALERMO lun 21

CATANZARO – F ANDRIA mar 15.30

CLASSIFICA

BARI 17

V FRANCAVILLA, MONOPOLI, TURRIS 13

FOGGIA, TARANTO 12

PAGANESE 11

J STABIA 10

PALERMO 9

CATANZARO, AVELLINO, PICERNO, CAMPOBASSO 8

MONTEROSI 7

F ANDRIA, ACR MESSINA, LATINA 5

CATANIA, POTENZA 4

VIBONESE 3

PROSSIMO TURNO

SERIE C GIRONE C

OTTAVA GIORNATA

ACR MESSINA – MONTEROSI

AVELLINO – V FRANCAVILLA

BARI – TURRIS

CATANIA – J STABIA

LATINA – PICERNO

MONOPOLI – CAMPOBASSO

PAGANESE – CATANZARO

PALERMO – FOGGIA

POTENZA – F ANDRIA

TARANTO – VIBONESE

RIE D GIRONE H

TERZA GIORNATA

A CERIGNOLA – NOLA 6-0

BITONTO – SORRENTO 1-1

CASERTANA – T ALTAMURA 1-1

GRAVINA – BISCEGLIE 1-0

FRANCAVILLA – ROTONDA 2-0

LAVELLO – C DI FASANO 0-3

NARDO’ – CASARANO 0-1

NOCERINA – BRINDISI 3-0

MARIGLIANESE – S GIORGIO 0-0

V MATINO – MOLFETTA 1-1

CLASSIFICA

A CERIGNOLA, NOCERINA 7

CASARANO, GRAVINA, FRANCAVILLA 6

BITONTO, V MATINO, CASERTANA 5

C DI FASANO, SORRENTO, MARIGLIANESE 4

LAVELLO, BISCEGLIE 4

NOLA, NARDO’, MOLFETTA 3

S GIORGIO 2

T ALTAMURA 1

BRINDISI 0

ROTONDA -7

PROSSIMO TURNO

SERIE D GIRONE H

QUARTA GIORNATA

BISCEGLIE – CASERTANA

CASARANO – A CERIGNOLA

C DI FASANO – MARIGLIANESE

S GIORGIO – FRANCAVILLA

GRAVINA – NARDO’

MOLFETTA – BITONTO

NOLA – V MATINO

ROTONDA – NOCERINA

SORRENTO – BRINDISI

T ALTAMURA – LAVELLO

FRANCAVILLA-ROTONDA 2-0

Il Francavilla di mister Ragno si aggiudica il derby della terza giornata contro il Rotonda. Decidono le reti Polichetti e De Marco nella ripresa. Al Rotonda non basta il cambio di allenatore. Guardiamo le immagini.

LAVELLO – C DI FASANO 0-3

Pesante sconfitta interna per il Lavello che cade al Pisicchio per 3-0. Vince il Fasano con le reti di Corvino, Gomez Forbes e Bernardini.

ECCELLENZA BASILICATA

TERZA GIORNATA

3 OTTOBRE 2021

BRIENZA – LATRONICO 3-0

VULTUR – E MARCONIA 3-0

CASTELLUCCIO – POMARICO 2-2

MOLITERNO – PATERNICUM 3-2

MONTESCAGLIOSO – MT GRUM 4-1

POLICORO – MELFI 0-0

R SENISE – R TOLVE 2-0

VELA – FERRANDINA 1-1

CLASSIFICA

MONTESCAGLIOSO, VULTUR, R SENISE 7

MT GRUM, MOLITERNO 6

CASTELLUCCIO, POLICORO, VELA 5

MELFI 4

R TOLVE, BRIENZA 3

FERRANDINA, POMARICO 2

PATERNICUM, E MARCONIA 1

LATRONICO 0

ECCELLENZA BASILICATA

QUARTA GIORNATA

10 OTTOBRE 2021

E MARCONIA – BRIENZA

FERRANDINA – MOLITERNO

LATRONICO – MONTESCAGLIOSO

MT GRUM – POLICORO

MELFI – CASTELLUCCIO

PATERNICUM – R SENISE

POMARICO – VELA

R TOLVE – VULTUR

PROMOZIONE BASILICATA

TERZA GIORNATA

3 OTTOBRE 2021

A CRISTOFARO – TRICARICO 3-1

C DEI SASSI MT – C VIGGIANELLO 6-0

M PLATANO – S CATALDO 1-0

MIGLIONICO – L MONTESCAGLIOSO 2-1

P CAMPAGNA – VIGGIANO 3-2

SANTARCANGIOLESE – P TITO 3-1

V POTENZA – ATELLA 3-1

Riposa: A Montalbano

CLASSIFICA

A CRISTOFARO 9

C DEI SASSI MT, M PLATANO 7

SANTARCANGIOLEE 6

TRICARICO, A MONTALBANO, V PZ 4

S CATALDO 4

P TITO, C VIGGIANELLO, P CAMPAGNA 3

ATELLA, MIGLIONICO 3

L MONTESCAGLIOSO, VIGGIANO 0

PROMOZIONE BASILICATA

QUARTA GIORNATA

10 OTTOBRE 2021

ATELLA – MIGLIONICO

S CATALDO – V POTENZA

C VIGGIANELLO – M PLATANO

L MONTESCAGLIOSO – A MONTALBANO

P TITO – C DEI SASSI MT

TRICARICO – P CAMPAGNA

VIGGIANO – SANTARCANGIOLESE

Riposa: A Cristofaro

