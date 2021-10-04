APPROFONDIMENTI DEL 4 OTTOBRE 2021
SERIE C GIRONE C
SETTIMA GIORNATA
VIBONESE – POTENZA 1-1
BARI – MONOPOLI 1-0
CAMPOBASSO – PAGANESE 2-0
FOGGIA – ACR MESSINA 3-1
TURRIS – LATINA 3-1
MONTEROSI – AVELLINO 2-1
V FRANCAVILLA – TARANTO 0-0
PICERNO – CATANIA lun 15
J STABIA – PALERMO lun 21
CATANZARO – F ANDRIA mar 15.30
CLASSIFICA
BARI 17
V FRANCAVILLA, MONOPOLI, TURRIS 13
FOGGIA, TARANTO 12
PAGANESE 11
J STABIA 10
PALERMO 9
CATANZARO, AVELLINO, PICERNO, CAMPOBASSO 8
MONTEROSI 7
F ANDRIA, ACR MESSINA, LATINA 5
CATANIA, POTENZA 4
VIBONESE 3
PROSSIMO TURNO
SERIE C GIRONE C
OTTAVA GIORNATA
ACR MESSINA – MONTEROSI
AVELLINO – V FRANCAVILLA
BARI – TURRIS
CATANIA – J STABIA
LATINA – PICERNO
MONOPOLI – CAMPOBASSO
PAGANESE – CATANZARO
PALERMO – FOGGIA
POTENZA – F ANDRIA
TARANTO – VIBONESE
RIE D GIRONE H
TERZA GIORNATA
A CERIGNOLA – NOLA 6-0
BITONTO – SORRENTO 1-1
CASERTANA – T ALTAMURA 1-1
GRAVINA – BISCEGLIE 1-0
FRANCAVILLA – ROTONDA 2-0
LAVELLO – C DI FASANO 0-3
NARDO’ – CASARANO 0-1
NOCERINA – BRINDISI 3-0
MARIGLIANESE – S GIORGIO 0-0
V MATINO – MOLFETTA 1-1
CLASSIFICA
A CERIGNOLA, NOCERINA 7
CASARANO, GRAVINA, FRANCAVILLA 6
BITONTO, V MATINO, CASERTANA 5
C DI FASANO, SORRENTO, MARIGLIANESE 4
LAVELLO, BISCEGLIE 4
NOLA, NARDO’, MOLFETTA 3
S GIORGIO 2
T ALTAMURA 1
BRINDISI 0
ROTONDA -7
PROSSIMO TURNO
SERIE D GIRONE H
QUARTA GIORNATA
BISCEGLIE – CASERTANA
CASARANO – A CERIGNOLA
C DI FASANO – MARIGLIANESE
S GIORGIO – FRANCAVILLA
GRAVINA – NARDO’
MOLFETTA – BITONTO
NOLA – V MATINO
ROTONDA – NOCERINA
SORRENTO – BRINDISI
T ALTAMURA – LAVELLO
FRANCAVILLA-ROTONDA 2-0
Il Francavilla di mister Ragno si aggiudica il derby della terza giornata contro il Rotonda. Decidono le reti Polichetti e De Marco nella ripresa. Al Rotonda non basta il cambio di allenatore. Guardiamo le immagini.
LAVELLO – C DI FASANO 0-3
Pesante sconfitta interna per il Lavello che cade al Pisicchio per 3-0. Vince il Fasano con le reti di Corvino, Gomez Forbes e Bernardini.
ECCELLENZA BASILICATA
TERZA GIORNATA
3 OTTOBRE 2021
BRIENZA – LATRONICO 3-0
VULTUR – E MARCONIA 3-0
CASTELLUCCIO – POMARICO 2-2
MOLITERNO – PATERNICUM 3-2
MONTESCAGLIOSO – MT GRUM 4-1
POLICORO – MELFI 0-0
R SENISE – R TOLVE 2-0
VELA – FERRANDINA 1-1
CLASSIFICA
MONTESCAGLIOSO, VULTUR, R SENISE 7
MT GRUM, MOLITERNO 6
CASTELLUCCIO, POLICORO, VELA 5
MELFI 4
R TOLVE, BRIENZA 3
FERRANDINA, POMARICO 2
PATERNICUM, E MARCONIA 1
LATRONICO 0
ECCELLENZA BASILICATA
QUARTA GIORNATA
10 OTTOBRE 2021
E MARCONIA – BRIENZA
FERRANDINA – MOLITERNO
LATRONICO – MONTESCAGLIOSO
MT GRUM – POLICORO
MELFI – CASTELLUCCIO
PATERNICUM – R SENISE
POMARICO – VELA
R TOLVE – VULTUR
PROMOZIONE BASILICATA
TERZA GIORNATA
3 OTTOBRE 2021
A CRISTOFARO – TRICARICO 3-1
C DEI SASSI MT – C VIGGIANELLO 6-0
M PLATANO – S CATALDO 1-0
MIGLIONICO – L MONTESCAGLIOSO 2-1
P CAMPAGNA – VIGGIANO 3-2
SANTARCANGIOLESE – P TITO 3-1
V POTENZA – ATELLA 3-1
Riposa: A Montalbano
CLASSIFICA
A CRISTOFARO 9
C DEI SASSI MT, M PLATANO 7
SANTARCANGIOLEE 6
TRICARICO, A MONTALBANO, V PZ 4
S CATALDO 4
P TITO, C VIGGIANELLO, P CAMPAGNA 3
ATELLA, MIGLIONICO 3
L MONTESCAGLIOSO, VIGGIANO 0
PROMOZIONE BASILICATA
QUARTA GIORNATA
10 OTTOBRE 2021
ATELLA – MIGLIONICO
S CATALDO – V POTENZA
C VIGGIANELLO – M PLATANO
L MONTESCAGLIOSO – A MONTALBANO
P TITO – C DEI SASSI MT
TRICARICO – P CAMPAGNA
VIGGIANO – SANTARCANGIOLESE
Riposa: A Cristofaro
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