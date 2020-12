Nel corso dell’iniziativa promossa dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra e dall’Ufficio Trasporti del Dipartimento sarà illustrato il primo documento programmatico per l’avvio delle procedure

Nell’ambito delle procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico, l’Ufficio Trasporti del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata ha indetto una consultazione pubblica on line, attraverso la piattaforma Zoom, che si terrà il 21 dicembre dalle ore 10 alle 13. Nel corso dell’iniziativa, promossa dall’assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra, verrà presentata la proposta della Regione Basilicata per la redazione dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbani e per la definizione degli schemi dei contratti di servizio. Gli interessati potranno intervenire cliccando sul seguente link https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYud-irqz0jHtbBS9veHx7q_XEn3iDo-vJ8

Successivamente potranno essere inviate osservazioni all’indirizzo PEC ufficio.trasporti@cert.regione.basilicata.it, da fuori Italia si potrà usare il seguente indirizzo donato.arcieri@regione.basilicata.it

