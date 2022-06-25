LA GUARDIA DI FINANZA BASILICATA CON IL GENERALE DI BRIGATA G. SCAZZERI, IL COLONNELLO PROVINCIALE PZ M. ONORATO E DI MT G. CARDELLICCHIO, HANNO ILLUSTRATO ALLA STAMPA E TV IL LORO OPERATO DI 17 MESI.
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LA GUARDIA DI FINANZA BASILICATA CON IL GENERALE DI BRIGATA G. SCAZZERI, IL COLONNELLO PROVINCIALE PZ M. ONORATO E DI MT G. CARDELLICCHIO, HANNO ILLUSTRATO ALLA STAMPA E TV IL LORO OPERATO DI 17 MESI.
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