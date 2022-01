Report dati tamponi processati in data 6 gennaio 2022

Tamponi molecolari totali n. ​​534.773

Tamponi molecolari totali negativi n. ​​​490.217

Persone testate n.​​269.938

Test antigenici totali​​​28.634

Tamponi molecolari di giornata n.​2.245

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N.​​988

Tamponi molecolari negativi n.​1.257

​RICOVERATI N. ​​76​​

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive​​n.​19​​

Pneumologia ​​n.​20​​

Medicina d’Urgenza​n.​0

Medicina Interna Covid​n.​0​​

Terapia Intensiva​n.​1​​

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive​n.​27​​

Pneumologia ​​n.​8

Medicina Interna Covid​n.​0​​

Terapia Intensiva​​n.​1​​

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N.​131

DECESSI ODIERNI TOTALI N.​3

Deceduti residenti in Regione Basilicata n.​3

• Potenza

• Senise

• Tolve

POSITIVI TOTALI N. ​988

Positivi residenti ​939

Positivi residenti provincia di Potenza​​690

Positivi residenti provincia di Matera​249​

N.​Comune

3​Abriola​​(n. 1 domiciliato a Potenza)

3​Accettura

4​Acerenza​

2​Armento

2​Atella​​(n. 1 domiciliato a Filiano)​

11​Avigliano

1​Banzi​​

1​Baragiano

3​Bella​

10​Bernalda​​(n. 1 domiciliato a Salandra)

17​Brienza​

3​Calvello​​(n. 1 domiciliato a Potenza)

2​Calvera

5​Cancellara

1​Carbone

1​Castelgrande

5​Castelluccio Inferiore​

1​Castelluccio Superiore

18​Castelsaraceno

5​Castronuovo Sant’Andrea​(n. 1 domiciliato a Calvera)

3​Chiaromonte​(n. 1 domiciliato a Francavilla in Sinni, n. 1 domiciliato a Senise)

3​Colobraro​(n. 2 domiciliati a Policoro)

9​Corleto Perticara​

5​Episcopia

9​Ferrandina

1​Filiano​​​

4​Forenza

6​Francavilla in Sinni

14​Gallicchio

7​Genzano di Lucania​(n. 1 domiciliato a Potenza)

3​Ginestra

7​Grassano​(n. 1 domiciliato a Matera)

1​Grumento Nova​(n. 1 domiciliato a Moliterno)

2​Guardia Perticara

4​Irsina​

14​Lagonegro

34​Latronico

61​Lauria​

70​Lavello​(n. 1 domiciliato a Milano)

1​Maratea

4​Marsico Nuovo

10​Marsicovetere​

4​Maschito​

89​Matera​(n. 3 domiciliati a Lavello, Pomarico e Salandra)​​

4​Melfi

4​Missanello

12​Moliterno​​

10​Montalbano Jonico

3​Montemilone​​(n. 1 domiciliato in Piemonte)

9​Montescaglioso​​

10​Muro Lucano​

10​Nemoli

1​Noepoli

27​Nova Siri

8​Palazzo San Gervasio​(n. 1 domiciliato a Matera)​​

3​Paterno

1​Picerno

7​Pignola​(n. 1 domiciliato a Vaglio di Basilicata)​

5​Pisticci​​​​

33​Policoro

4​Pomarico

57 Potenza​​(n. 4 domiciliati a Cancellara, Muro Lucano, Picerno, Pignola)

5​Rapolla​​(n. 1 domiciliato a Melfi)

4​Rionero in Vulture​

10​Rivello​(n. 3 domiciliati a Lagonegro)

4​Roccanova

22​Rotonda​(n. 1 domiciliato a Potenza)

3​Rotondella

6​Salandra​

4​San Chirico Nuovo

4​San Chirico Raparo

6​San Martino d’Agri

1​Sant’Angelo le Fratte

11​Sant’Arcangelo​(n. 1 domiciliato in Emilia Romagna)

4​Sarconi

2​Sasso di Castalda​​

12​Satriano di Lucania​(n. 1 domiciliato a Potenza)

15​Scanzano Jonico​(n. 1 domiciliato a Policoro, n. 1 in Lombardia)​

16​Senise

3​Stigliano​

6​Teana

5​Terranova di Pollino

12​Tito​​(n. 1 domiciliato a Potenza)​​

5​Tramutola​(n. 1 domiciliato a Grumento Nova)

10​Trecchina

3​Tricarico

3​Tursi

6​Vaglio di Basilicata​

3​Valsinni​​

47​Venosa​​

26​Viggianello​

8​Viggiano ​

​Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. ​24

N.​Regione/ Stato estero

1​Trentino A.A.​(domiciliato a Missanello)​

2 Emilia Romagna​(n. 1 domiciliato a Potenza, n. 1 a Tricarico)

2 Lazio​(domiciliati a Potenza)

5 Lombardia​(domiciliati ad Episcopia, Laurìa, Marsicovetere, San Martino d’Agri, Terranova di Pollino)

5 Puglia​(domiciliati a Lavello, Marsicovetere, Oppido Lucano, Matera, Montalbano Jonico

2​Sicilia​(domiciliati a Laurìa)

2​Toscana​(domiciliati a Lavello e Senise)

2​Umbria​(domiciliati a Rotondella)

1​Veneto​(domiciliato a Marsicovetere)

1​Argentina​(domiciliato a Lavello)

1​Francia​(domiciliato a Lagonegro)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. ​25

N.​Regione/ Stato estero

1​Abruzzo

3​Trentino A.A.

1​Calabria

1​Campania

1​Friuli V.G.

2​Lazio

2​Lombardia

6​Puglia

2​Piemonte

2​Sicilia

3​Toscana

1​Umbria

GUARITI TOTALI N. ​​​131​

Guariti residenti in Regione Basilicata n. ​​​127​

N. ​Comune

1​Banzi

1​Castelluccio Superiore​(n. 1 domiciliato a Latronico)

26​Ferrandina

1​Forenza

1​Francavilla in Sinni

1​Genzano di Lucania

4​Lagonegro

3​Latronico

14​Lauria

10​Lavello

6​Maratea

1​Marsicovetere

1​Maschito​​

22​Matera​

5​Melfi

1​Montemilone

2​Nemoli

2​Palazzo San Gervasio

1​Pietragalla

1​Policoro

10​Potenza

1​Rapolla

1​Rivello

1​Salandra

1​Sant’Angelo le Fratte

2​Senise

1​Teana

1​Terranova di Pollino

1​Trecchina

4​Venosa

Guariti residenti in altra Regione n. ​4

N.​Regione/ Stato estero

2​Campania

1​Lazio

1​Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI​N. ​8.960

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE​N. ​8.884

DECEDUTI RESIDENTI​N. ​619

GUARITI RESIDENTI​N. ​30.754

80 totale visualizzazioni, 80 oggi