In accordo con il nostro Parroco, alle ore 11:15, dopo l’ultima messa in Cattedrale, la Sacra Effige del nostro Santo Patrono, attraverserà le vie cittadine per benedire simbolicamente i suoi concittadini.

Sono state stabilite delle soste per evitare assembramenti, durante le quali Don Mimmo Pitta benedirà i quartieri con la Sacra Reliquia di San Gerardo, come segno tangibile di fede.

I balconi della Città di Muro Lucano saranno decorati con il tradizionale lenzuolo bianco in onore del Santo.

Alle ore 18.30 è prevista la celebrazione della SS. Messa presso la Concattedrale che sarà presieduta da S.E. Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo e Metropolita di Basilicata. Saranno presenti il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, gli Assessori regionali, i Sindaci dell’area, altre Istituzioni.