“ È una vergogna! La Basilicata è stata la prima Regione Covid free e ora, per colpa della Lamorgese e di questo Governo, ripiomba nell’incubo del virus. Hanno riaperto i porti, sono ricominciati gli sbarchi, riempiono i territori di immigrati quindi a oggi – solo in Basilicata – dopo i primi tre positivi altri 40 immigrati sono stati sottoposti a tampone e più della metà risulta positivo, e ancora non sono noti i risultati di altri tamponi effettuati. L’Italia ha un Ministro dell’Interno che, invece di difenderci, mette in pericolo il Paese”.

Lo dichiara il Senatore della Lega Pasquale Pepe.

