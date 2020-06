“Il Presidente del Consiglio conferma la volontà del governo di investire sulle infrastrutture del Paese, a partire proprio dal Sud. Nel Decreto Rilancio, infatti, è previsto uno stanziamento di 40 milioni di euro per finanziare la progettazione della Taranto-Metaponto-Potenza-Batt ipaglia, la linea Jonio -Tirreno e della Salerno Reggio Calabria. Accolgo con grande soddisfazione il riferimento esplicito al lavoro che stiamo svolgendo per lo sviluppo dell’alta velocità nel Mezzogiorno e quello alla Basilicata che potrà trarre importanti benefici dal piano infrastrutturale che il governo metterà in campo. Bisogna colmare un gap inaccettabile. Infine, ritengo davvero di buonsenso le parole pronunciate in merito al Ponte sullo Stretto: un governo serio valuta un’opera così importante senza pregiudizi ma solo per l’utilità che essa può avere”. Così il senatore del Pd Salvatore Margiotta, sottosegretario alle Infrastrutture.

