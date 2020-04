CORONAVIRUS, SALVINI RACCOGLIE LE RICHIESTE DEI SINDACI DELLA BASILICATA

Matteo Salvini è sempre in contatto con i sindaci, da Nord a Sud, e negli ultimi giorni ha moltiplicato messaggi e telefonate per conoscere i problemi e le richieste del territorio nelle settimane di emergenza da Covid19. Tra gli altri, in Basilicata il leader leghista si è confrontato anche nelle ultime ore con Franco Genzano (Cancellara, Potenza), Vincenzo Zito (Montescaglioso, Matera), Mario Guarente (Potenza), Claudio Borneo (San Chirico Raparo, Potenza), Pasquale Pepe (Tolve, Potenza), Amedeo Cicala (Viggiano, Potenza).

