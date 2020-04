“Ho personalmente chiamato e ringraziato Antonio, un imprenditore di Lavello in Basilicata: non vuole pubblicità ma ha donato 200mila mascherine agli ospedali della Regione, 2mila chili di pasta, 1.800 bottiglie di passata di pomodoro e 500 litri d’olio per le famiglie in difficoltà. Cuore, capacità, coraggio: anche grazie a questi esempi sono sicuro che l’Italia si rialzerà più forte di prima”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

