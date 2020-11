“Serve una programmazione delle risorse, Next Generation Fund sia l’occasione per uscire dall’isolamento”

“Quanto emerso dai dati Svimez sul calo del Pil in Basilicata (-12,9%) con un primato negativo, confermano le previsioni che come Ires Cgil abbiamo diffuso già a luglio, anticipando non solo un crollo del Pil intorno all’ 11% ma una perdita di occupazione intorno ai 4.700 posti di lavoro per la fine del 2020. Serve un cambio di rotta immediato prima che l’emergenza economica si trasformi in una emergenza sociale non più governabile”. È quanto afferma il segretario generale Cgil Basilicata Angelo Summa commentando gli ultimi dati Svimez. “Per questo motivo – aggiunge Summa – già da mesi chiediamo di pianificare le risorse che deriveranno dalla straordinaria occasione del Next Generation Fund e che la Regione si apra al confronto anche su questo aspetto, affinché sia il motore propulsivo per una profonda ristrutturazione e rilancio dell’economia e dell’occupazione del Mezzogiorno e della Basilicata insieme ai fondi comunitari della prossima programmazione. Ammodernamento delle infrastrutture, Zes, ricerca da affidare a reti di università e imprese localizzate a Sud nella logica della creazione di piattaforme tecnologiche territoriali e di cluster innovativi, sanità, istruzione siano gli assi di investimento”.

34 totale visualizzazioni, 34 oggi