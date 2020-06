Quest’anno il “Casting Tour” per la ricerca dei solisti che interpreteranno le canzoni della 63ª edizione dello Zecchino d’Oro, si svolge online: i piccoli cantanti della Basilicata potranno inviare i propri video tramite una piattaforma dedicata, completamente gratuita. L’ultimo interprete a rappresentare la Basilicata è stato Giacomo Dandrea (8 anni, di Villa d’Agri di Marsicovetere) con il brano “Zombie vegetariano”, in gara alla 58° edizione nel 2015; in tutto sono 10 i bambini della regione che, dal 1959 a oggi, hanno preso parte alla storica trasmissione. Per partecipare all’edizione 2020 i piccoli cantanti potranno utilizzare con una modalità tutta nuova e divertente, per giocare in famiglia da casa, tramite il sito www.zecchinodoro.org.

23 total views, 23 views today