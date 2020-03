Emergenza Covid-19, Insieme al personale medico-infermieristico e alla rete della protezione civile, a cui estendiamo il nostro ringraziamento per l’eroica attività che stanno producendo, vanno messi subito in sicurezza anche quei lavoratori che, in questo momento di grave difficoltà, non possono restare a casa perché devono garantire servizi essenziali per la popolazione e quei lavoratori impegnati nei comparti che restano aperti secondo i decreti attualmente in vigore. Questo il contenuto della nota che il manifesto Pensiamo Basilicata ha inviato al presidente della Regione Vito Bardi, alle prefetture di Potenza e Matera e alla Protezione civile, in cui si lamenta la difficoltà di reperimento dei dispositivi di protezione individuale, soprattutto le mascherine, di imprescindibile importanza e giustamente imposti dalle attuali disposizioni.