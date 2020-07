Per valorizzare storie e luoghi del territorio lucano l’Ufficio Stampa della Giunta Regionale di Basilicata lancia un nuovo sito denominato “QuiBasilicata.it”, supplemento della testata giornalistica online AgrBasilicata. Il sito è un focus sulle persone, il territorio, i saperi, le tradizioni e le eccellenze lucane. In continuità con quanto già fatto dalla testata Agr negli anni precedenti e recuperando alcuni approfondimenti già pubblicati dal sito istituzionale, QuiBasilicata.it vuole continuare il viaggio in Basilicata.

Sarà un racconto fatto di nuove e inedite storie che narrano una Basilicata con le radici ancorate al passato ma con lo sguardo sempre proiettato verso il futuro. È un viaggio alla riscoperta dell’identità di un popolo fatto di gente tenace e determinata ad affrontare le sfide future. L’obiettivo è quello di narrare l’anima dei territori.

QuiBasilicata.it mira anche a fornire spunti dai quali attingere per ideare progetti di promozione e sviluppo, facendo interagire competenze, esperienze e differenti punti di vista al fine di trasformare anche le risorse immateriali in opportunità di crescita e sviluppo.

Il logo di QuiBasilicata.it richiama la grafica ideata dall’Apt, l’Azienda regionale di promozione turistica, per valorizzare il territorio perché, attraverso i contenuti proposti, si intendono approfondire alcuni aspetti peculiari dello stesso.

Paesaggi, attrattori, libri, film, piatti tipici, personaggi famosi e idee vincenti che rendono celebre in tutto il mondo la nostra bella Basilicata, sono i contenuti che popoleranno questo nuovo spazio di approfondimento.

32 total views, 32 views today