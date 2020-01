LA SECURITY DEL FESTIVAL DI SANREMO PARLA ANCHE LUCANO

Anche una Società di Sicurezza lucana sarà impiegata a Sanremo in occasione del 70° Festival della canzone italiana, la più popolare manifestazione canora, che si terrà nella cittadina ligure da 4 all’8 febbraio p.v..

La Security Department Srl, incaricata dal “Consorzio Gruppo Eventi” e dalla “Sc Protection”, metterà in campo gli uomini migliori, con una formazione specifica ed una notevole esperienza nella gestione della Security in occasione di grandi eventi che saranno coordinati dal Direttore Gerardo Libonati e da Gianfranco Di Santo ex Commissario della Polizia di Stato che attualmente dirige l’Area Operativa della Security Department.”

180 unità al giorno, di cui 80 della Security Department affiancheranno il personale delle Forze dell’Ordine disposto dal Questore di Imperia, barriere antipanico posizionate ai bordi del red carpet, l’accesso all’area di massima sicurezza attraverso varchi dove saranno effettuati controlli con metaldetector e Body Scanner nonché conta persone per conoscere in tempo reale il numero delle persone presenti nelle aree interessate all’evento.

L’Istituto di Vigilanza Security Department, oltre ai tradizionali servizi di vigilanza ispettiva di zona, vigilanza fissa, videosorveglianza, scorta e trasporto valori, con l’utilizzo di sistemi di Allarme costruiti con tecnologie di ultima generazione, è specializzata nella gestione della sicurezza di Grandi Eventi, infatti sono stati presenti a tutti i capodanni Rai in Basilicata, innumerevoli concerti ed eventi, solo per citarne qualcuno, la Parata Storica dei Turchi a Potenza, varie edizioni delle Cantine di Sant’Angelo Le Fratte e Pietragalla, il percorso enogastronomico di Vaglio di Basilicata, il Parco della Grancia ma anche fuori Regione coma la Tappa italiana del Campionato Mondiale di Body Building del San Marino Pro, numerosi Battiti Live di Radio Norba, la storica cavalcata e processione della Madonna del Buoncammino di Altamura (BA) e numerosi concerti quali Mango, Pino Daniele,Giorgia,Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, I Pooh, Albano, Valerio Scanu, Arisa, Alessandro Amoroso, Stefano Bollani, Ligabue,Eugenio Finardi, Nesli, Angelo Famao, BigBang e tanti altri ed i relativi servizi di accompagnamento Vip.

Per raggiungere tali livelli di professionalità c’è bisogno di sacrifici e tanto impegno, un’apposita Formazione Professionale, particolari doti fisiche ma anche e soprattutto abnegazione e spirito di sacrificio oltre che ad un notevole impegno.