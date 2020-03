SI FA QUEL CHE SI PUÒ..MA SEMPRE CON UN LACCIO AL CUORE .

Queste le parole della cantautrice lucana Luisa Picerno, che, nonostante il suo concerto annullato al Teatro Stabile di Potenza del 21 marzo, non si perde d’animo, e dice che questa è solo attesa perché torneremo tutti più carichi e forti con tantissime belle emozioni .

Tante sono le iniziative ideate che ci tengono compagnia in questi giorni di isolamento ,

Non a caso, il mio brano è stato ospite di vari programmi tra cui “Happyhour” della cantante e musicista Saba, ospite in Tv a “Mezzogiorno in famiglia” come cantante con l’orchestra del Maestro Mazza, originaria di Miglionico, un podcast dedicato alla musica e agli artisti emergenti, ma che ha anche lo scopo di far compagnia con delle curiosità sul mondo degli aperitivi, liquori distillati, ma sempre dal nostro balcone.

Va In onda tutti i giorni alle 15,00.

tori e musica emergente per tener compagnia e dare speranza ogni giorno a tutti quegli artisti che sentono tanta musica dentro e cercano il modo di poterla far respirare fuori da se stessi senza cadere nella paura della solitudine. Un’ altra importantissima iniziativa è quella di una grandissima cantautrice Eugenia Martino, assistente alla scuola del grandissimo Mogol, la quale ha ideato Radio Bunker, una radio di cantautori e musica emergente per tener compagnia e dare speranza ogni giorno a tutti quegli artisti che sentono tanta musica dentro e cercano il modo di poterla far respirare fuori da se stessi senza cadere nella paura della solitudine.

Anche qui andrà in onda il mio ultimo pezzo :”Nessuna traccia”, brano scritto insieme al grandissimo compositore Luigi Marchitelli.

Aggiunge la cantautrice Picerno: “Eugenia è stata una delle prime persone che ha creduto in me e nella mia scrittura e spero solo che in futuro ci saranno delle collaborazioni musicali.

Importanti anche le dirette con tutti gli altri artisti e allievi del Cet di Mogol, come Dominik Carlomagno, Paolo Moretti, Giuseppe Sileo, Gianni Basilio e tutti gli altri.

A settembre, inoltre, la cantautrice Picerno si sfiderà alla kermesse “Pilo d’oro”, nell’antico Teatro di Messina, con tutte le regioni d’Italia.

Infatti, è stata scelta come unica cantante tra varie proposte e rappresenterà a pieno con la canzone “La rondine” di Mango la propria regione, la Basilicata.

Che sia solo una pausa per poter risorgere.

