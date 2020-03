Presidente Zullino: “La Basilicata nomini commissario regionale ad acta con poteri straordinari e specifica competenza per gestire e coordinare la situazione di emergenza”

“A partire dal 9 gennaio 2020, l’epidemia di Covid-19, si è trasmessa in tutto il mondo contagiando tantissimi umani e provocando oltre 3.000 decessi, confermandosi emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Anche il nostro Paese è impegnato nell’affrontare una tra le più grandi crisi sanitarie che sta rischiando di mettere in ginocchio, in primis, il sistema sanitario e conseguentemente anche quello economico”. Afferma il Presidente Zullino

“Considerato che anche in Basilicata sono stati accertati casi di contagio da SARS-CoV-2 e che è prevedibile una rapida e progressiva diffusione incrementale al pari di ciò che si sta verificando nelle regioni sede dei primi focolai di contagio, mi pare evidente che la Regione necessiti urgentemente di misure di efficientamento e potenziamento delle disponibilità tecniche e strutturali ad oggi esistenti, oltre che di un approvvigionamento straordinario di DPI da distribuire ad operatori sanitari, a personale della protezione civile e a quanti ne dovessero necessitare.

Inoltre, potrebbe rendersi necessaria l’individuazione di strutture e/o aree da requisire e da adibire a presidi sanitari dove concentrare le osservazioni e gli isolamenti al fine di contenere l’espansione del contagio e, in caso di pandemia, serviranno misure celeri e straordinarie per fronteggiare l’evoluzione della situazione”. Ha continuato il Presidente Zullino.

“Personalmente, ritengo che vi è il bisogno di una cabina di regia h24 che, con competenza tecnico-scientifica, riesca a coordinare tutte le risorse da mettere in campo, pertanto, chiedo al Governatore Vito BARDI di voler provvedere urgentemente alla nomina di un “commissario regionale ad acta” con poteri straordinari per l’emergenza coronavirus.

Detta figura andrà individuata tra chi ha esperienza scientifica e gestionale sul campo dell’emergenza sanitaria e potrà essere attestata presso il Dipartimento Infrastrutture e mobilità – Ufficio Protezione Civile, secondo il modello organizzativo dettato dal Governo centrale”. Conclude il Presidente Massimo Zullino.

26 Visite totali, 26 visite odierne