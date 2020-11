Il Covid-19 e la didattica a distanza non fermano il progetto del Liceo Matematico che, anche in quest’anno scolastico 2020-2021, rappresenta una delle specifiche peculiarità del Liceo Scientifico “Pier Paolo Pasolini”.

Le lezioni sono riservate alle classi del biennio (primo e secondo anno) sulla base di una programmazione spalmata su tre moduli: il primo Matematica e Arte, il secondo Matematica e Logica e, infine, il terzo Matematica e Paradossi. Il Liceo Matematico poi si armonizza all’interno dei progetti PCTO Alternanza Scuola Lavoro per le classi terze. Qui, in verità, si lavora su due moduli più corposi che sono Matematica-Informatica e Matematica-Urbanismo.

«Nella didattica a distanza ci aiutano molto i supporti tecnologici – spiega la prof.ssa Maria Rosaria Coretti referente del progetto del Liceo Matematico per il Liceo Pasolini –per via del Covid e dell’assenza delle lezioni in presenza al momento si è creato un vero e proprio laboratorio virtuale. I ragazzi stanno lavorando bene e con grande attenzione. Sono felici perché il programma del Liceo Matematico li tiene occupati, anche con la mente, in un periodo esistenziale non semplice»

Tra le possibili novità dei prossimi mesi ci potrebbe essere l’inserimento del progetto in questione all’interno dell’indirizzo dell’Istituto. L’UMI (U nione Matematica Italiana) infatti ha avanzato una richiesta al MIUR per l’acquisizione del Liceo Matematico di tutti i crismi per diventare indirizzo della scuola. E magari in un futuro non troppo lontano il Liceo Pasolini, oltre all’indirizzo tradizionale con l’insegnamento del latino e quello di Scienze Applicate che comprende l’Informatica, potrebbe aggiungere anche l’indirizzo del Liceo Matematico.

Ricordiamo, infine, che il percorso didattico del Liceo Matematico è realizzato in collaborazione con il DiMIE dell’Università degli Studi della Basilicata (prof. Dragomir e dott.ssa Malaspina) allo scopo di accrescere e approfondire la conoscenza della matematica in modalità laboratoriale favorendo i collegamenti tra cultura umanistica e cultura scientifica.

