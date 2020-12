ore 8,45: Giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 10, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti Umani, si terrà un incontro da remoto, con il coinvolgimento degli allievi, delle loro famiglie e del corpo docente del Liceo Pasolini di Potenza, Laurenzana e Muro Lucano, con la presentazione della Missione umanitaria “I Giovani ‘adottano’ gli adulti”. L’iniziativa, a sostegno di Potenza Città Europea dello Sport 2021, rientra nel programma ‘Mens sana in corpore sano’ che promuove stili di vita più salutari con l’uso emozionale delle regole auree di igiene e prevenzione sanitarie per vincere il covid-19 educando al rispetto dei diritti umani. All’incontro, coordinato da Giovanni Latrofa, dirigente scolastico del Liceo Pasolini, parteciperanno Pietro Ferrara, delegato nazionale SIP (Società Italiana di Pediatria), professore associato di Pediatria generale e specialistica all’Università Campus Bio-Medico di Roma e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Alessandra Sagarese assessore alla Pubblica Istruzione e ai Rapporti con l’Università, Alessandro Galella assessore al Turismo e all’Ambiente, Barbara Coviello dell’Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Antonio Simonetti dell’Unione degli Studenti di Basilicata e Tomangelo Cappelli, coordinatore regionale del programma ‘Mens sana in corpore sano’. Info:http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it