“In relazione agli accadimenti degli ultimi giorni, peraltro ripetuti, sono convocate delle riunioni per il giorno 15/07/2020 presso la sala Bramea di questo Assessorato, per un esame dettagliato degli accadimenti e per adottare le relative consequenziali risoluzioni”.

E’ questo il testo della nota con cui l’assessore all’Ambiente ed energia della Regione Basilicata, Gianni Rosa, ha convocato urgentemente, con la condivisione del dirigente generale del Dipartimento Michele Busciolano, anche in seguito alle fiammate ed emissioni di fumi verificatesi ieri nei due Centri Cova e Tempa Rossa, le compagnie petrolifere Eni e Total per ottenere, nei due incontri che si svolgeranno nel pomeriggio di mercoledì (con Eni alle 14,00 e con Total alle 17,00) “risposte chiare e trasparenti e non giustificazioni tecniche fini a se stesse”.

Ai tavoli sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti di Ispra, Unmig, Arpab e Ufficio Compatibilità ambientale della Regione.

“I lavoratori, i cittadini – sottolinea Rosa – devono avere la certezza che la loro sicurezza e la loro salute non sia messa in pericolo, così come deve essere garantita la non compromissione ambientale del nostro territorio. Oggi non posso che esprimere insoddisfazione e preoccupazione per quanto accaduto e per questo le riunioni di mercoledì dovranno parlare il linguaggio della chiarezza per porre fine agli incidenti nei due grandi impianti operanti nel territorio lucano”.

46 total views, 46 views today