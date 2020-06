“Si è tenuto lo scorso lunedì 22 giugno il tavolo avviato già prima dell’emergenza che riguarda le linee strategiche di snellimento delle procedure legate alle attività edilizie, infrastrutturali, e più in generale di riavvio della stagione dei cantieri, ora più che mai volano di sviluppo per il nostro territorio”. Lo dichiara l’assessore alle Infrastrutture e mobilità, Donatella Merra.

“All’incontro hanno partecipato i presidenti degli Ordini professionali ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria del comparto edilizio ed opere pubbliche. Sono state analizzate – spiega Merra – le iniziative da mettere in campo nelle prossime settimane, alla luce del lavoro svolto all’interno del Dipartimento nonostante lo stesso stia attraversando, da alcune settimane, un momento non facile e di riassestamento delle posizioni di vertice. Nello specifico sono state avviate le riforme i cui tempi seguiranno il seguente cronoprogramma: entro fine giugno verrà presentata una proposta di revisione della legge n. 41 del 2018 sui compensi ai professionisti; entro fine luglio sarà proposto il disegno di legge di riforma della legge n. 38 del 1997 sulle autorizzazioni e i depositi sismici”.

“Il Gruppo consiliare della Lega ha già lavorato ed ha proposto un primo disegno di legge sul Piano casa che è in fase di analisi e di condivisione con gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria. Tempi certi e procedure snelle – sottolinea l’assessore alle Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata – sono l’obiettivo principale di queste riforme.

I tavoli con le due componenti, Ordini professionali da un lato e rappresentanti delle imprese dall’altro sono aggiornati alla prossima settimana, in incontri separati per focalizzare al meglio le problematiche, affinchè i principali stakeholder del settore continuino a dare il loro fondamentale contributo e le proposte siano pienamente condivise. Con i rappresentanti delle imprese e del settore edilizio – conclude Merra – il Tavolo sarà ad hoc sulle iniziative più ampie per la ripresa del settore”.

