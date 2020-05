Gentile collega, ti allego il comunicato relativo al sostegno di 15mila euro in mascherine dell’Ordine Costantiniano Charity, fondato da Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie , all’ ospedale San Carlo di Potenza , che fa parte di una più ampia donazione destinata ad alcuni ospedali del Sud Italia .

Covid-19: donazione di mascherine dell’Ordine Costantiniano Charity per il personale sanitario del San Carlo di Potenza

S.A.R. Carlo di Borbone delle Due Sicilie: “decisione maturata andando incontro alle esigenze espresse dai vertici della Sanità del territorio della Regione Basilicata”

“La raccolta fondi che ho deciso di lanciare pone l’attenzione verso le necessità ed urgenze degli ospedali con meno risorse ed in ombra rispetto alle molte raccolte fondi già in essere per l’emergenza Covid-19. Secondo questa logica, la decisione di beneficiare l’Ospedale San Carlo di Potenza è maturata andando incontro alle esigenze espresse dai vertici della Sanità del territorio della Regione Basilicata, con una importante fornitura di mascherine FFP2 che aiuteranno il personale sanitario ad affrontare il loro duro compito quotidiano con maggior sicurezza per loro stessi ed i loro familiari” – lo ha detto il Principe Carlo, Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, in occasione della donazione dell’Ordine Costantiniano Charity del valore di 15mila euro in mascherine all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza.

“Mi auguro che la fase 2 della pandemia possa presto tradursi in un riavvicinamento alla normalità per gli abitanti di questa Regione, troppo spesso dimenticata dalle cronache nazionali, e una volta superata questa fase di emergenza, lasciare sul territorio un miglioramento complessivo della funzionalità delle struttura rispetto alle aspettative dei cittadini con l’auspicio di poter in futuro intervenire nuovamente a supporto delle necessità operative dei sanitari”- conclude il Fondatore della Onlus del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi, nata con la finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale, ed in particolare di attività di beneficienza e assistenza ospedaliera.

“Voglio porgere un doveroso ringraziamento all’Ordine Costantiniano ed in particolare a S.A.R. Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie” – spiega in un videomessaggio il Dott. Massimo Barresi, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza che aggiunge – “questa istituzione importantissima ha una storia secolare dedita ai bisognosi. Con una sensibilità particolare, anche in questo periodo sotto Coronavirus, ha pensato amabilmente di donarci ben 2560 mascherine FFP2 per un controvalore di 15mila euro. Un grande gesto e dimostrazione di sensibilità per la quale siamo davvero riconoscenti. Ci auguriamo di cuore di poter ospitare prossimamente i Principi a Potenza”.

